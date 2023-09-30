سان جيرمان يهدر فرصة اعتلاء صدارة الدوري الفرنسي بتعادله مع كليرمو

المصدر: رويترز

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أهدر باريس سان جيرمان فرصة لاعتلاء صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بتعادله سلبيا مع كليرمو اليوم السبت.

وبهذا يتقدم سان جيرمان حامل اللقب إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة من سبع مباريات، بفارق نقطة وحيدة خلف بريست الذي يحل ضيفا على نيس صاحب المركز الثالث غدا الأحد.

وتمكن كليرمو من الارتقاء إلى المركز 17 وقبل الأخير برصيد نقطتين.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء للفريق الضيف، الذي كانت له عشر محاولات على المرمى، في الدقيقة 80 بعد التحام داخل منطقة الجزاء بين كيليان مبابي وأليدو سيدو وحصل نجم باريس سان جيرمان على بطاقة صفراء لادعاء السقوط.

ويحل كليرمو ضيفا على مونبلييه في الثامن من أكتوبر المقبل، بينما يلعب باريس سان جيرمان أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في دوري الأبطال يوم الأربعاء.

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