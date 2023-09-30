وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألحق فريق وولفرهامبتون الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغب عليه 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أرسنال على بورنموث 4 / صفر وكريستال بالاس على مانشستر يونايتد 1 / صفر، ونيوكاسل على بيرنلي 2 / صفر، وويستهام على شيفيلد يونايتد 2 / صفر، ولوتون تاون على إيفرتون 2 / 1 ، وأستون فيلا على برايتون 6 / 1.

وأنهى وولفرهامبتون الشوط الأول متقدما بهدف سجله روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، تمكن مانشستر سيتي من تعديل النتيجة بهدف أحرزه جوليان ألفاريز في الدقيقة 58 إلا أن وولفرهامبتون سجل الهدف الثاني في الدقيقة 66 عن طريق هوانج هي تشان.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا.

وأصبحت هذه الخسارة هي الأولى لمانشستر سيتي، حيث كان قد حقق الفوز في المباريات الست السابقة.

في المقابل أصبح هذا الانتصار هو الثاني لوولفرهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز