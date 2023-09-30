نابولي يواصل الصعود في الدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي ليرتقي إلى المركز الثالث في الترتيب

المصدر: رويترز

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‭‭ ‬‬ واصل نابولي حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم صحوته بفوزه 4-صفر على ليتشي اليوم السبت ليرتقي إلى المركز الثالث في الترتيب.

وقبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل، لم يدفع المدرب رودي جارسيا بالمهاجم فيكتور أوسيمين في التشكيلة الأساسية لكن اللاعب النيجيري لم يهدر وقتا بعد نزوله بديلا لجيوفاني سيميوني في الشوط الثاني.

وبعدما استعاد أوسيمين الكرة في نصف ملعبه لعب تمريرة إلى خفيتشا كفاراتسخيليا في الجانب الأيسر قبل أن يتوغل إلى داخل الملعب ويرسل كرة عرضية متقنة وضعها أوسيمين في الشباك بضربة رأس في الدقيقة 51.

وكان الفريق الضيف قد تقدم في النتيجة عن طريق المدافع ليو أوستيجارد الذي أحرز أول أهدافه في الدوري الإيطالي قبل أن يضيف جيانولكا جايتانو الهدف الثالث قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتسديدة من مسافة بعيدة. وأحرز ماتيو بوليتانو الهدف الرابع من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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