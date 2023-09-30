الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يكشف عن الجوائز المالية لبطولة الدوري الأفريقي

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الجوائز المالية للمسابقة للنسخة الاولي من بطولة الدوري الأفريقي والتي ستضم الأندية الأعلى تصنيفًا والأكثر نجاحًا في القارة السمراء.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي اليوم السبت، إن البطولة ستنطلق يوم 20 أكتوبر المقبل بتنزانيا في مباراة بين سيمبا والأهلي المصري.

وأضاف أن بطل النسخة الأولي سيحصل علي 4 ملايين دولار والوصيف سيفوز ب3 ملايين دولار، فيما سيحصل كل فريق في الدور قبل النهائي على مليون و700 ألف دولار، فيما يحصد كل فريق شارك في البطولة مبلغ مليون دولار.

وتشارك في النسخة الأولى من البطولة، فرق إنيمبا النيجيري والوداد المغربي والأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الانجولي وسيمبا التنزاني.



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