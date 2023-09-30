لعب بعشرة لاعبين.. دورتموند يفوز على هوفنهايم بثلاثية ويتصدر الدوري الألماني

المصدر: د ب ا

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انتزع فريق بوروسيا دورتموند فوزا صعبا على مضيفه هوفنهايم 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتقدم دورتموند بهدف أحرزه نيكلاس فولكروج في الدقيقة 18، وتعادل هوفنهامي عن طريق أندريج كراماريتش في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، ثم أضاف ماركو رويس الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ورغم أن دورتموند لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71 بعد طرد رامي بن سبعيني، إلا أنه تمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق جوليان رايرسون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، وتوقف رصيد هوفنهايم عند 12 نقطة في المركز السادس.

وبهذا الفوز حافظ بوروسيا دورتموند على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم حيث حقق انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين.

في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي الثانية لهوفنهايم في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات.





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