إغلاق الملعب الأولمبي في أثينا أكبر بنية تحتية رياضية باليونان بسبب مخاوف من انهيار سقفه

المصدر: أ ف ب

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قال مسؤولون الجمعة إن ملعب أثينا الأولمبي، وهو أكبر بنية تحتية رياضية في اليونان، سيغلق أبوابه على الفور، لأن سقفه الزجاجي والمعدني لا يلبي معايير تنظيمية معينة.

وأعلن المركز الرياضي الأولمبي لأثينا في بيان صحافي أن سقف الملعب، وكذلك سقف المضمار المجاور، "لا يتوافقان مع المستويات التنظيمية المعتمدة فيما يتعلق بالملاءمة الثابتة".

وأضاف أنه نتيجة لذلك "تم تعليق كافة الأنشطة الرياضية والثقافية التي كانت تجري في الملعب ومضمار السباق اعتبارا من اليوم"، مشيرا إلى ضرورة إجراء دراسة ثانية للتأكد من هذه النتائج الأولية.

ويبلغ وزن هذا السقف الزجاجي والمعدني حوالي تسعة آلاف طن، وصممه المهندس المعماري الإسباني الشهير سانتياغو كالاترافا لدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في أثينا عام 2004، بميزانية قدرها 256 مليون يورو (270 مليون دولار)، أي بزيادة 30 مليون دولار عن الميزانية الأولية.

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