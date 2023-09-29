رائعة الثلاثيات.. «الهاتريك» يعرف طريق النجوم

المصدر: دبي – سارة عبدالباقي

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الثلاثيات في كرة القدم هي لحظات استثنائية تُخلد في ذاكرة عشاق اللعبة، لحظات تعبق بالإثارة والجمال، حينما ينجح لاعب في إحراز ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة، فهي لحظات تمثل أهمية خاصة له على المستوى الفردي، وتحفر في ذاكرة المشجعين لسنوات طويلة.

ومما لا شك فيه، أن الثلاثيات أضفت الكثير من الإثارة في عالم كرة القدم، وأبرزت أبطالاً جعلتنا نؤمن أكثر بسحر أقدامهم في عالم المستديرة، من خلال الأسطر التالية نستعرض أبرز نجوم "الهاتريك" على مدار التاريخ.

معنى كلمة هاتريك

في البداية.. ماذا يعني مصطلح "هاتريك"؟

هي كلمة إنجليزية معروفة في مصطلحات كرة القدم، تعني الثلاثية، نرددها حينما يحرز لاعب واحد 3 أهداف في مباراة واحدة، و"سوبر هاترك" إذا زادت غلته عن 4 أهداف، أما الـ 5 أهداف للاعب واحد في مباراة واحدة يطلق عليها "ميغا هاتريك"، والـ 6 أهداف تسمى "دبل هاتريك".

ويعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو قائد "الهاتريك" في العصر الحديث، إذ سجل خلال مسيرته الكروية 63 هاتريك، كان آخرها أغسطس 2023 مع فريقه الحالي النصر السعودي.

أول هاتريك في التاريخ

جاء أول هاتريك في تاريخ كرة القدم عن طريق لاعب منتخب إسكتلندا ماكدوغال، بتاريخ 2 مارس 1878، في شباك منتخب إنجلترا، وانتهت المباراة وقتها بفوز إسكتلندا 2/7.

أكثر لاعب تسجيلاً للثلاثيات

ووفقاً لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، يعتبر الألماني هيلمتشن هو أكثر لاعب تسجيلاً للثلاثيات بواقع 141 هاتريك، وخلال مسيرته الكروية التي امتدت منذ عام 1924 حتى عام 1951، سجل هيلمتشن 917 هدفاً، رغم أنه لعب 485 مباراة فقط

الأسطورة بيليه

الأسطورة البرازيلية بيليه هو ثاني أكثر لاعب سجل ثلاثيات في تاريخ كرة القدم بواقع 92 هاتريك، وأيضاً هو أصغر لاعب تسجيلاً للثلاثيات، وهو الإنجاز الذي حققه في بطولة كأس العالم 1958.

كريستيانو رونالدو

يأتي كريستيانو رونالدو بعد بيليه في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للثلاثيات بواقع 63 هاتريك، منها 53 مع الأندية، و10 مع منتخب بلاده البرتغال، وجاءت 30 ثلاثية لرونالدو بعد بلوغه سن الثلاثين.

ليونيل ميسي

يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المركز الرابع إجمالاً والثاني بالنسبة للاعبين الحاليين في قائمة الهاتريك برصيد 57.

ليفاندوفسكي وسواريز

يأتي في المركز الخامس البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ 30 هاتريك، وخلفه الأوروغوياني سواريز بـ 29 هاتريك.

إبراهيموفيتش

لعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لعدة أندية كبرى خلال مسيرته طويلة، وحقق نجاحاً كبيراً مع كل الفرق التي لعب لها تقريباً، وسجل إبرا 4 ثلاثيات مع منتخب بلاده، وعلى مستوى الأندية، سجل أول هاتريك له مع يوفنتوس، والغريب أنه لم يسجل أي هاتريك خلال فترته مع أياكس، وبرشلونة، وإنتر ميلان.

حكايات كثيرة لنجوم بارزين نجحوا بتألقهم في تدوين أسمائهم بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم، من خلال بوابة "الهاتريك"، ومازال هناك الكثير يحاولون دخول القائمة التاريخية المليئة بنجوم الثلاثيات، فهل يستطيعون منافسة من سبقوهم على هرم الترتيب؟

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