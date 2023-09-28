ميلان يسعى لتصدر الدوري الإيطالي رغم الإصابات وإنتر يأمل في الانتفاض بعد خسارة صادمة

المصدر: أ ف ب

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يحظى ميلان بفرصة لاعتلاء صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عندما يستضيف لاتسيو بعد غد السبت لكن الإصابات العديدة التي ضربت الفريق ومواجهة بروسيا دورتموند الوشيكة بدوري الأبطال قد تزيد من صعوبة اختيار التشكيلة الأساسية.

وبفوزه 3-1 على كالياري أمس الأربعاء، يتساوى ميلان مع المتصدر إنتر، الذي تعثر أمام ساسولو، ولكل منهما 15 نقطة لكن الفترة المقبلة لن تكون سهلة ليس فقط بسبب المواجهات القوية التي تنتظره، وإنما بسبب الإصابات التي تضع حملا كبيرا على الفريق.

وقد يلعب المهاجمان رافائيل لياو وأوليفييه جيرو في التشكيلة الأساسية بعدما لازما مقاعد البدلاء أمام كالياري بينما اقترب حارس المرمى مايك ماينان من العودة للمنافسات بعد تعافيه من مشكلات في الفخذ.

ويعاني بيير كالولو ولوكا يوفيتش ورادي كرونيتش من مشكلات بدنية، ومن المتوقع أن يعود إسماعيل بناصر وماتيا كالدارا اللذان يعانيان من الإصابة للملاعب قبل بداية العام المقبل.

ورغم المخاوف بشأن الصعوبات التي قد يشكلها غياب العمق عن تشكيلة الفريق في موسم طاحن، فإن المدرب ستيفانو بيولي نفى وجود مشكلة.

وقال "ليس لدي الكثير من اللاعبين وأنا أفضل هذا الوضع، لكن لدي عدد قليل من اللاعبين الجاهزين للعب".

وأضاف "ربما قد تدفع ثمن ذلك على المدى القصير، لكن على المدى البعيد سيعود علينا بالنفع بلاعبين أكثر حماسا وإصابات أقل".

ورغم أنه أنهى الموسم الماضي متفوقا على ميلان، فإن بداية لاتسيو لهذا الموسم كانت متواضعة إذ حقق فوزين فقط في ست مباريات ليحتل المركز 11.

إنتر يسعى للانتفاض

يسعى إنتر ميلان للعودة إلى درب الانتصارات بعد خسارته الصادمة أمام ساسولو عندما يحل ضيفا على سالرنيتانا بعد غد السبت.

ولازم الوافد الجديد بنجامين بافار مقاعد البدلاء أمام ساسولو وربما يريح المدرب سيموني إنزاجي عددا من لاعبين قبل استضافة بنفيكا بدور المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل.

ولا يزال غياب ستيفانو سينسي وخوان كوادرادو وماركو أرناوتوفيتش مستمرا للإصابة التي تبعدهم عن المنافسات لفترة طويلة.

ويستضيف أتلانتا منافسه يوفنتوس يوم الأحد المقبل ويأمل فريق المدرب جيان بيرو جاسبريني في استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها بتحقيق انتصارين متتاليين ونصب عينيه مواجهة سبورتنج بالدوري الأوروبي الأسبوع المقبل.

ولا تثقل كاهل يوفنتوس المواجهات القارية ويمكنه التركيز على الهدف الذي حدده المدرب ماسيميليانو أليجري بإنهاء الموسم ضمن أول أربعة مراكز.

وبعد بداية متواضعة للموسم، بدا أن نابولي حامل اللقب قد استعاد توازنه بفوزه 4-1 على أودينيزي أمس الأربعاء.

ويحل ضيفا بعد غد السبت على ليتشي الذي حقق ثلاثة انتصارات في أول ست مباريات ليحتل المركز السادس.

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