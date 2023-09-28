دوريات أوروبا.. توتنهام يتحدى ليفربول ولايبزج يواجه بايرن في جولة حافلة بالمباريات المثيرة

المصدر: وام

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تترقب بطولات الدوري المحلية الكبيرة لكرة القدم في أوروبا جولة حافلة بالإثارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة مع نهاية شهر سبتمبر الحالي.

وتشهد كل من بطولات الدوري الـ5 الكبرى في أوروبا مواجهات كبيرة خلال الجولة، التي تنطلق فعالياتها غدا الجمعة.

وتستحوذ مباراة توتنهام وليفربول على معظم الاهتمام من بين جميع المواجهات، التي تشهدها الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان بعد غد السبت في مواجهة مثيرة على المركز الثاني بجدول المسابقة خلف مانشستر سيتي حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني حاليا في جدول المسابقة برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر، ويحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

وحافظ كل من الفريقين على سجله خاليا من الهزائم في المسابقة حتى الآن، وهو ما يسعى كل منهما إلى مواصلته في مباراة بعد الغد ومحاولة تحقيق الفوز للاستمرار في مطاردة مانشستر سيتي المتصدر.

وتصب الإحصائيات في مصلحة ليفربول، حيث يعود آخر فوز سابق لتوتنهام على الفريق في الدوري الإنجليزي إلى أكتوبر 2017، ويأمل ليفربول في مواصلة سجله المميز أمام توتنهام للاستمرار كمنافس بارز لمانشستر سيتي في المسابقة هذا الموسم بعدما كان أرسنال هو المنافس الأبرز لمانشستر سيتي في الموسم الماضي.

ويحل مانشستر سيتي وأرسنال ضيفين على وولفرهامبتون وبورنموث كما يلتقي مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس بعد غد السبت، ويحل تشيلسي ضيفا على فولهام يوم الاثنين المقبل في ختام مباريات المرحلة.

وتفتتح الجولة الثامنة من الدوري الإسباني فعالياتها غدا الجمعة بأبرز مباريات هذه الجولة؛ حيث يلتقي برشلونة حامل اللقب مع أشبيلية، الذي قدم انتفاضة مثيرة في آخر 3 مباريات بعدما مني بـ3 هزائم متتالية في بداية الموسم.

وتراجع برشلونة إلى المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 17 نقطة، بعدما تعادل مع ريال مايوركا 2-2 في الجولة الماضية تاركا الصدارة لفريق جيرونا، مفاجأة الموسم الحالي، برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويتطلع برشلونة إلى استعادة نغمة الانتصارات، ولكنه سيصطدم غدا بصحوة أشبيلية، الذي حصد 7 نقاط في آخر 3 مباريات وتتبقى له مباراة مؤجلة مع فالنسيا.

ويضاعف من الإثارة في المباراة، أن آخر فوز لأشبيلية على برشلونة في الدوري الإسباني كان في أكتوبر 2015.

كما تجتذب المباراة بعد غد السبت بين جيرونا وريال مدريد أهمية بالغة من وضع الفريقين في جدول المسابقة، والذي يجعلها قمة غير تقليدية على صدارة الجدول، كما تمثل اختبارا حقيقيا ومثيرا لقوة جيرونا، الذي سجل لاعبوه 18 هدفا حتى الآن ليكون مع برشلونة، الذي سجل لاعبوه 18 هدفا أيضا، هما الأقوى هجوما في المسابقة حتى الآن.

وفي إيطاليا، تبرز مباراتا ميلان مع لاتسيو غدا وأتالانتا مع يوفنتوس بعد غد في مقدمة مباريات الجولة السابعة من البطولة.

وتستحوذ مباريات ميلان مع لاتسيو دائما على الاهتمام في ظل تاريخ وقوة الفريقين ورغبة كل منهما دائما في إثبات الذات، ويضاعف من أهميتها هذه المرة دخول ميلان في منافسة قوية مع جاره انتر ميلان على صدارة جدول المسابقة.

وتتباين ظروف الفريقين قبل مباراة الغد، حيث يحتل ميلان المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق 3 نقاط فقط خلف جاره انتر ميلان، ويمتلك الفريق ثاني أفضل خط هجوم في المسابقة حتى الآن برصيد 13 هدفا.

وفي المقابل، يحتل لاتسيو مركزا وسطا في جدول المسابقة، وحصد الفريق 7 فقط من 18 نقطة متاحة في المباريات الـ6 التي خاضها هذا الموسم حتى الآن، كما سجل لاعبوه 7 أهداف فقط مقابل 8 أهداف اهتزت بها شباك الفريق.

وتبدو المباراة بين أتالانتا ويوفنتوس سباقا من نوع خاص على المركز الثالث، الذي يحتله يوفنتوس حاليا برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام أتالانتا.

وبعد 7 أسابيع من مباراتهما المثيرة في كأس السوبر الألماني، تتجدد المواجهة بين بايرن ميونخ ولايبزج من خلال الجولة السادسة في الدوري الألماني، حيث يلتقي الفريقان على ملعب لايبزج بعد غد السبت في أبرز مواجهات هذه الجولة.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول المسابقة حاليا برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام باير ليفركوزن، ويحتل لايبزج المركز الرابع برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف شتوتجارت وأمام هوفنهايم، لتكون مباراة الفريقين بعد غد بمثابة مواجهة مثيرة أيضا على الصدارة.

ويفتتح بوروسيا دورتموند فعاليات الجولة غدا على ملعب هوفنهايم، ويحل باير ليفركوزن ضيفا على ماينز في مباراة أخرى بنفس الجولة بعد غد السبت.

وفي فرنسا، تشهد الجولة السابعة قمة غير تقليدية بين نيس وستاد بريست يوم الأحد المقبل، حيث حقق ستاد بريست المفاجأة وتصدر جدول الدوري الفرنسي بعد 6 جولات من المسابقة برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة أمام نيس قبل مباراتهما بهذه الجولة.

وتبرز من مباريات هذه الجولة أيضا، القمة المثيرة بين موناكو صاحب المركز الرابع (11 نقطة) ومارسيليا صاحب المركز الثامن (9 نقاط) ، فيما يحل باريس سان جيرمان حامل اللقب وصاحب المركز الثالث ضيفا غدا السبت على كليرمون فوت صاحب المركز الـ18 الأخير.

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