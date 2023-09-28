نيوكاسل يهزم مانشستر سيتي ويطيح به من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة

المصدر:
  • د ب ا
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

 نجح فريق نيوكاسل في بلوغ الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مانشستر سيتي 1 / صفر، الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.

وسجل أليكساندر إيزاك هدف المباراة الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة  53.

وشهدت مباريات اليوم، فوز  أرسنال على برينتفورد 1 /صفر وليفربول على ليستر سيتي 3 /1، فيما  فاز تشيلسي على برايتون 1 /صفر  وإيفرتون على أستون فيلا 2 /1 ،وبورنموث على ستوك سيتي 2 / صفر وفولهام على نوريتش 2 /1 وبلاكبيرن روفرز على كارديف سيتي 5 /2، وويستهام على لينكولن 1 / صفر .

طباعة Email
↑ أعلى