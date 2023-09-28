نيوكاسل يهزم مانشستر سيتي ويطيح به من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة

المصدر: د ب ا

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نجح فريق نيوكاسل في بلوغ الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مانشستر سيتي 1 / صفر، الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.

وسجل أليكساندر إيزاك هدف المباراة الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة 53.

وشهدت مباريات اليوم، فوز أرسنال على برينتفورد 1 /صفر وليفربول على ليستر سيتي 3 /1، فيما فاز تشيلسي على برايتون 1 /صفر وإيفرتون على أستون فيلا 2 /1 ،وبورنموث على ستوك سيتي 2 / صفر وفولهام على نوريتش 2 /1 وبلاكبيرن روفرز على كارديف سيتي 5 /2، وويستهام على لينكولن 1 / صفر .

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