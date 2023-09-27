ميلان يواصل صحوته ويعبر كالياري بثلاثية في الدوري الإيطالي

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واصل ميلان صحوته بفوزه الثمين على مضيفه كالياري 3-1 الأربعاء في المرحلة السادسة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وقلب الفريق اللومبادري الطاولة على أصحاب الأرض الذين كانوا سباقين الى التسجيل عبر الأنغولي زيتو لوفومبو (29)، فرد بثلاثية تناوب على تسجيلها السويسري نواه أوكافور (40) والإنجليزيان فيكايو توموري (45) وروبن لوفتوس تشيك (60).

وهو الفوز الثاني تواليا لميلان بعد خسارته المذلة امام جاره إنتر 1-5 في المرحلة الرابعة، والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 15 نقطة مستعيدا المركز الثاني بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الفائز على ليتشي 1-0 الثلاثاء في افتتاح المرحلة، وبفارق الأهداف خلف جاره إنتر الذي يلتقي ضيفه ساسوولو لاحقا.

في المقابل، مني كالياري بخسارته الرابعة هذا الموسم مقابل تعادلين فتجمد رصيده عند نقطتين وتراجع إلى المركز العشرين الاخير.

وضغط ميلان الذي ابقى مدربه ستيفانو بيولي على نجميه البرتغالي رافايل لياو والفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو على دكة البدلاء، بقوة منذ بداية المباراة وخلق العديد من الفرص دون فاعلية حتى الدقيقة 28 عندما سدد أوكافور كرة قوية زاحفة من مسافة قريبة تصدى لها الحارس الصربي بوريس رادونوفيتش (28).

ورد كالياري بهجمة مرتدة مفتتحا التسجيل عبر لوفومبو بتسديدة قوية من زاوية ضيقة ومن مسافة قريبة (29).

ونجح أوكافور في إدراك التعادل لميلان مستغلا خطأ فادحا للحارس رادونوفيتش في التقاط كرة عرضية من داخل المنطقة للوافد الجديد الدولي الأميركي كريستيان بوليسيك فهيأها لنفسه فيمناه وتابعها بيسراه داخل المرمى (40).

وكاد المدافع الفرنسي ثيو هرنانديز يمنح التقدم للفريق اللومباردي بتسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها رادونوفيتش ببراعة إلى ركنية (45)، كانت مصدر الهدف الثاني عندما لعبها الفرنسي الجزائري الأصل ياسين عدلي بذكاء إلى الوافد الجديد الآخر الهولندي تيجاني رييندرز فمررها عرضية قوية ارتطمت بأحد المدافعين ومن بعده توموري وعانقت الشباك (45).

وفي الوقت الذي اندفع فيه كالياري في الشوط الثاني بحثا عن التعادل، وجه الوافد الجديد الآخر الدولي الانكليزي لوفتوس تشيك الضربة القاضية لأصحاب الأرض عندما تلقى كرة خارج المنطقة من بوليسيك وسددها قوية بيمناه وأسكنها على يمين الحارس رادونوفيتش (60).

وحذا أتالانتا حذو ميلان وتابع صحوته بفوز ثان تواليا ورابع هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه فيرونا بهدف وحيد سجله الهولندي توين كوبمينيرز في الدقيقة 13.

وصعد أتالانتا الى المركز الرابع مؤقتا برصيد 12 نقطة مقابل سبع نقاط لفيرونا العاشر.

واستغل إمبولي خسارة كالياري تخلص من المركز الأخير عندما حقق فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على ضيفه ساليرنيتانا بهدف وحيد سجله توماسو بالدانتسي في الدقيقة 34.

وصعد إمبولي الذي وضع حدا لخمس هزائم متتالية، الى المركز التاسع عشر قبل الاخير برصيد ثلاث نقاط بفارق الاهداف خلف ساليرنيتانا.

ويلعب لاحقا أيضا لاتسيو مع تورينو، ونابولي مع أودينيزي.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاءات مونتسا مع بولونيا، وفروزينوني مع فيورنتينا، وجنوى مع روما.

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