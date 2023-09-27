​هالاند ومبابي يتصدران قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل النرويجي إيرلنج هالاند والفرنسي كيليان مبابي، سباقهما على صدارة أعلى لاعبي العالم من حيث القيمة السوقية، باقتسامهما الصدارة في أحدث تقييم لأعلى 100 لاعب على مستوى العالم.

وحافظ هالاند /23 عاما/ مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ومبابي /24 عاما/ مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على قيمتهما السوقية بواقع 180 مليون يورو في صدارة لاعبي العالم حاليا، ولا يقترب منهما سوى البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني بقيمة سوقية تبلغ 150 مليون يورو.

وأصدر موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام الفرق واللاعبين، أحدث تقييم لأعلى 100 لاعب على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية.

وحدد الموقع قيمة سوقية بلغت 45 مليون يورو كحد أدنى لدخول اللاعبين في القائمة، ومن خلال هذا الحد الأدنى، ضمت القائمة 110 لاعبين وليس 100 لاعب فقط.

وفرض لاعبو الدوري الإنجليزي هيمنتهم على القائمة حيث كان أكثر من نصف مقاعد القائمة، وبالتحديد 55 مقعدا، من نصيب لاعبي هذا الدوري، فيما وزعت الـ55 مركزا الأخرى في القائمة بواقع 18 لاعبا من الدوري الإسباني و12 لاعبا من الدوري الألماني و12 من الدوري الفرنسي و9 لاعبين من الدوري الإيطالي إضافة للاعبين من الدوري البرتغالي ومثلهما من الدوري السعودي.

ومن بين 110 لاعبين في هذه القائمة، يتواجد 6 لاعبين تبلغ أعمار كل منهم 30 عاما أو أكثر، ويأتي في مقدمتهم البلجيكي الدولي كيفن دي بروين /32 عاما/ صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي كونه الأكبر سنا في هذه القائمة، التي خلت من لاعبين بارزين سابقين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 مليون يورو حاليا) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (15 مليون يورو حاليا) .

وتبلغ القيمة السوقية للاعب دي بروين 70 مليون يورو، بالتساوي مع عدد من اللاعبين في المركز الـ 40 بالقائمة.

وفي المقابل، ضمت القائمة 3 لاعبين ناشئين، وهم جافي وأليخاندرو بالدي من برشلونة الإسباني والمدافع أنطونيو سيلفا من بنفيكا البرتغالي، وجميعهم في سن الـ19 عاما.

وإلى جانب هيمنة لاعبي الدوري الإنجليزي على القائمة، كان مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، هو الأكثر حضورا في القائمة بواقع 15 لاعبا في المراكز الـ100 الأولى على مستوى العالم.

كما أنه مع ريال مدريد الإسباني فقط من يمتلك كل منهما أكثر من لاعب في القائمة تبلغ قيمته السوقية أكثر من 100 مليون يورو، وينطبق هذا على هالاند وفيل فودين (180 و110 ملايين يورو) من مانشستر سيتي، وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام (150 و120 مليون يورو) من ريال مدريد.

وفيما ضمت القائمة الجديدة 11 لاعبا تبلغ القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو أو أكثر، كانت نظيرتها في العام الماضي، والتي صدرت في سبتمبر 2022 شهدت 3 لاعبين فقط تبلغ القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو أو أكثر.

وكانت قائمة 2022 حددت 50 مليون يورو كحد أدنى للقيمة السوقية للتواجد في القائمة وقتها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز