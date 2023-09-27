مانشستر يونايتد يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير على كريستال بالاس في كأس الرابطة

المصدر: أ ف ب

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استهل مانشستر يونايتد حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم بفوز كبير مقنع على ضيفه كريستال بالاس 3-0، ليبلغ الدور الرابع.

ويبدأ كبار "برميرليغ" أبرزهم مانشستر سيتي بطل الدوري وأوروبا ومانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول غمار المنافسة على لقب كأس الرابطة اعتباراً من الدور الثالث، على غرار وصيف البطل نيوكاسل رابع دوري الموسم الماضي الذي يصطدم الأربعاء بمانشستر سيتي.

وشاركت الأندية الـ12 الأخرى في الدوري الممتاز اعتبارا من الدور الثاني، وتأهل منها الى الدور الثالث تسعة هي ولفرهامبتون وكريستال بالاس ولوتون تاون وبورنموث وبرنتفورد وإيفرتون وبيرنلي وتشلسي وفولهام، فيما خرج كل من توتنهام ونوتنغهام فوريست وشيفيلد يونايتد خاليي الوفاض.

وبدأ يونايتد حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كريستال بالاس، في واحدة من ست مواجهات بين أندية الدوري الممتاز، وذلك قبل تجديد الموعد مع النادي اللندني السبت على ملعب "أولد ترافورد" في المرحلة السابعة من الدوري، على أمل مواصلة الصحوة التي بدأها فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ السبت ضد بيرنلي بالفوز 1-0 بعد ثلاث هزائم متتالية في مختلف المسابقات.

وخاض تن هاغ اللقاء بتشكيلة رديفة الى حد ما شارك فيها لاعب الوسط التونسي حنبعل المجبري والوافد الجديد المغربي سفيان أمرابط وهاري ماغواير والفرنسي أنتوني مارسيال والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، فيما جلس القائد البرتغالي برونو فرنانديش وماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء.

وبعد بداية متواضعة من الفريقين، نجح يونايتد في الوصول الى الشباك من أول تسديدة على المرمى وذلك عبر غارناتشو بعد تمريرة عرضية من البرتغالي ديوغو دالو (21)، ثم سرعان ما أضاف "الشياطين الحمر" الثاني برأسية للبرازيلي كاسيميرو إثر ركنية نفذها العائد من الإصابة مايسون ماونت (27)، مسجلاً بذلك هدفه الرابع منذ بداية الموسم.

وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة قبل أن يبدأ يونايتد الثاني بهدف ثالث بطله مارسيال بعد تمريرة من كاسيميرو (55)، ما سمح لتن هاغ بإجراء تبديلات عدة حيث أخرج أمرابط والمجبري والفرنسي رافايل فاران وماونت.

ولحق ولفرهامبتون ولوتون تاون بركب أندية الدوري الممتاز التي انتهى مشوارها باكراً في المسابقة، بخسارة الأول أمام مضيفه إيبسويتش تاون من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" 2-3، والثاني أمام مضيفه إكسيتير سيتي من المستوى الثالث 0-1.

وفي المقابل، لم يجد بيرنلي صعوبة في حجز بطاقته الى الدور الرابع بفوزه الكبير على مضيفه سالفورد سيتي من المستوى الرابع 4-0.

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