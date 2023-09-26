الفيفا ينقل أكثر من 100 وظيفة من زيوريخ إلى فلوريدا استعدادا لمونديال 2026

المصدر: أ ب

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يعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على نقل أكثر من 100 وظيفة من مقره في سويسرا إلى فلوريدا، حيث تعمل بالفعل قوة عمل متنامية على تنظيم كأس العالم لعام 2026.

أبلغ الفيفا موظفيه الثلاثاء بأن إدارته القانونية بالكامل وفرق التدقيق الحسابي، والامتثال وإدارة المخاطر، سيتم نقلها من زيورخ إلى كورال غابلز بالقرب من ميامي، وهي مدينة تتنامى مكانتها على خريطة كرة القدم العالمية بعد انتقال ليونيل ميسي للعب في الدوري الأمريكي صفوف انترميامي.

وقال الفيفا لموظفيه في رسالة عبر البريد الإلكتروني اطلعت عليها الأسوشيتدبرس: "من المقرر أن تدخل هذه الخطوة طور التطبيق بشكل كامل في أغسطس 2024″.

وذكرت الرسالة البريدية المنسوبة إلى الأمين العام للاتحاد فاطمة سامورا التي ستغادر الفياف بنهاية هذا العام: "مكتب الفيفا هو مكتب دائم سيتقاسم المساحة مبدئيا مع فريق (كأس العالم لكرة القدم 2026) في مقر كورال غابلز في فلوريدا".

كان الفيفا في وقت سابق بحاجة إلى المزيد من الموظفين في الولايات المتحدة، بعد أن جعل تنظيم كأس العالم شأنا داخليا بدلا من الاعتماد على الدول المضيفة لتعيين الموظفين وإدارة اللجان المنظمة المحلية.

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