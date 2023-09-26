عاد قطبا مدينة ميلانو إلى سباقهما على صدارة جدول المسابقة مبكرا ..الدفاع كلمة السر في سباق الدوري الإيطالي

المصدر: وام

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بعد فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الماضي، عاد قطبا مدينة ميلانو إلى سباقهما على صدارة جدول المسابقة مبكرا في الموسم الحالي، خاصة مع استمرار تراجع يوفنتوس، الذي كان المرشح الأبرز للفوز باللقب على مدار مواسم عديدة سابقة.

وتوج نابولي باللقب في الموسم الماضي بعد أداء مميز من الفريق وتوازن واضح بين الجانبين الهجومي والدفاعي.

ومع تألق المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين وزميله صانع اللعب الجورجي خفيشا كفارتسخيليا، ظلت قوة دفاع الفريق من أكثر الأسلحة تأثيرا في تتويج الفريق باللقب مثلما كان الحال في مواسم سابقة.

وبعد مرور 5 جولات حتى الآن من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، ينفرد إنتر ميلان بصدارة جدول المسابقة عن جدارة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية، وبفارق 3 نقاط أمام جاره ميلان.

وتشير الإحصائيات مجددا إلى أن إنتر ميلان اعتمد بشكل كبير في اعتلاء الصدارة على قوة خط الدفاع؛ حيث اهتزت شباك الفريق مرة واحدة فقط في المباريات الـ5، وجاء هذا الهدف في لقاء "ديربي ميلانو"، الذي فاز فيه الفريق على جاره ميلان 5-1 ليحرم جاره من أن يكون صاحب ثاني أقوى دفاع في المسابقة خلال الجولات الأولى من الموسم الحالي.

وكان إنتر ميلان هو صاحب ثاني أقوى هجوم بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي، ولكنه أنهى الموسم في المركز الثالث خلف نابولي ولاتسيو، اللذين امتلكا أفضل خطي دفاع في المسابقة بالموسم الماضي.

ولعب الدفاع عاملا رئيسيا في تتويج ميلان بلقب المسابقة عن جدارة في موسم 2021-2022 أيضا وبفارق نقطتين أمام انتر ميلان الذي أحرز لقب وصيف البطل.

ولكن الفريقين افتقدا لهذه الأفضلية في الموسم الماضي، الذي شهد تفوق نابولي عليهما دفاعيا، قبل أن يستعيد إنتر ميلان هذه الأفضلية في الموسم الحالي، والتي قد تلعب دورا أيضا في سباق الصدارة والصراع على اللقب هذا الموسم.

وعلى مدار المواسم الـ11 الماضية على الأقل، كان الدفاع هو كلمة السر في حسم لقب الدوري الإيطالي بـ10 مواسم.

وفي موسم 2021-2022 على سبيل المثال، احتلت فرق ميلان وإنتر ميلان ونابولي المراكز الثلاثة الأولى في جدول المسابقة لأنها كانت الأفضل دفاعا في المسابقة حيث اهتزت شباك كل من ميلان ونابولي 31 مرة مقابل 32 هدفا في شباك إنتر ميلان.

وكان لاتسيو أفضل هجوما من ميلان ونابولي لكنه حل خامسا في ظل ضعف خط دفاعه مقارنة بفرق المقدمة؛ حيث اهتزت شباك الفريق 58 مرة.

وفي موسم 2020-2021، كان إنتر ميلان هو الأفضل دفاعا أيضا وتوج باللقب بعدما اهتزت شباكه 35 مرة فقط، وحل أتالانتا ثالثا رغم كونه الأفضل هجوما حيث سجل 90 هدفا في ذلك الموسم.

وكان موسم 2019-2020 هو الاستثناء الوحيد في المواسم الـ11 الماضية، حيث توج يوفنتوس باللقب للموسم التاسع على التوالي رغم أنه لم يكن الأقوى دفاعا في ذلك الموسم بل إنه لم يكن أيضا الأقوى هجوميا، حيث كان إنتر ميلان هو الأقوى دفاعا وحل في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس، وكان أتالانتا هو الأفضل هجوما برصيد 98 هدفا وحل ثالثا.

وخلال المواسم السبعة التي سبقت موسم 2019-2020، كان اللقب فيها جميعا من نصيب يوفنتوس صاحب الدفاع الأقوى على الإطلاق في المسابقة.

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