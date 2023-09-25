كأس الرابطة: كبار البرميرليغ يدخلون غمار المنافسة من الدور الثالث

المصدر: أ ف ب

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يبدأ كبار البرميرليغ أبرزهم مانشستر سيتي بطل الدوري وأوروبا ومانشستر يونايتد حامل اللقب وأرسنال وليفربول غمار المنافسة على لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم، يومي الثلاثاء والأربعاء بخوضهم الدور الثالث.

وفضلا عن الرباعي سيتي ويونايتد وأرسنال وليفربول، يبدأ كل من نيوكاسل، الوصيف، وبرايتون وأستون فيلا ووست هام يونايتد مشواره في المسابقة.

وشاركت الأندية الـ12 الأخرى للبرميرليغ اعتبارا من الدور الثاني، وبقي منها تسعة فقط هي ولفرهامبتون وكريستال بالاس ولوتون تاون وبورنموث وبرنتفورد وإيفرتون وبيرنلي وتشلسي وفولهام، فيما خرج كل من توتنهام ونوتنغهام فوريست وشيفيلد يونايتد خاليي الوفاض.

ويستهل مانشستر يونايتد حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كريستال بالاس، في واحدة من ست مواجهات بين أندية الدوري الممتاز.

وكان مانشستر يونايتد توج باللقب الموسم الماضي بفوزه على نيوكاسل بهدفين نظيفين.

ويدخل "الشياطين الحمر" المباراة بمعنويات عالية نسبيا بعد استعادتهم لنغمة الانتصارات بالفوز على المضيف بيرنلي 1-0 السبت وذلك بعد ثلاث هزائم متتالية في مختلف المسابقات آخرها أمام بايرن ميونيخ الألماني 3-4 في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيحاول يونايتد استغلال عاملي الارض والجمهور لمصالحة جماهيره، قبل استضافة كريستال بالاس بالذات السبت المقبل في الدوري المحلي.

وتبرز قمة نيوكاسل ومانشستر سيتي الأربعاء في ختام مباريات الدور الثالث.

وضرب نيوكاسل بقوة في مباراته الاخيرة في الدوري عندما سحق مضيفه شيفيلد يونايتد بثمانية أهداف نظيفة، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام مانشستر سيتي الذي يغرد خارج السرب في الدوري حيث يتصدر بالعلامة الكاملة في ست مراحل.

والتقى الفريقان في 19 أغسطس الماضي في المرحلة الثانية من الدوري وفاز سيتي بصعوبة 1-0.

ويخوض ليفربول، المطارد المباشر لسيتي في الدوري، اختباراً سهلاً نسبياً أمام ليستر سيتي من التشامبيونشيب (المستوى الثاني)، ساعياً الى فوزه السابع توالياً في مختلف المسابقات.

ويحلّ أرسنال ضيفاً على جاره برنتفورد المتواضع في مهمة في المتناول بالنظر الى النتائج المخيبة لأصحاب الأرض الذين لم يتذوقوا طعم الانتصارات في مبارياتهم الاربع الاخيرة.

وسيحاول رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا استعادة التوازن بعد التعادل المخيب أمام الجار اللندني الآخر توتنهام 2-2 في الدوري بعدما تقدموا مرتين.

وتبرز أيضا قمة تشلسي المتراجع أداءا ونتائج في الدوري أمام ضيفه المتألق برايتون ثالث البرميرليغ.

ويحتل رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المركز الرابع عشر بفوز واحد وتعادلين وثلاث هزائم آخرها على أرضهم أمام أستون فيلا 0-1، علما أنهم لم يحققوا الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة.

ويلتقي أستون فيلا مع إيفرتون في مواجهة لا تخلو من أهمية.

ويلتقي بورنموث مع ستوك سيتي (المستوى الثاني)، وفولهام مع نوريتش سيتي (المستوى الثاني)، ويحل وست هام يونايتد ضيفا على لينكولن سيتي (المستوى الثالث).

وهنا البرنامج (توقيت غرينيتش):

- الثلاثاء:

(18:45) إيبسويتش تاون (المستوى الثاني) - ولفرهامبتون

إكستر سيتي (3) - لوتون تاون

بورت فايل (3) - ساتون يونايتد (4)

برادفورد سيتي (4) - ميدلزبره (2)

سالفورد سيتي (4) - بيرنلي

مانسفيلد تاون (4) - بيتربوروه يونايتد (3)

(19:00) مانشستر يونايتد - كريستال بالاس

- الأربعاء:

(18:45) أستون فيلا - إيفرتون

بورنموث - ستوك سيتي (2)

لينكولن سيتي (3) - وست هام

برنتفورد - أرسنال

تشلسي - برايتون

فولهام - نوريتش سيتي (2)

بلاكبيرن روفرز (2) - كارديف سيتي (2)

ليفربول - ليستر سيتي (2)

(19:00) نيوكاسل يونايتد - مانشستر سيتي



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