ليفربول يواصل مطاردة مان سيتي في الـ«بريمير ليغ»

المصدر: (لندن - د ب أ)

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واصل ليفربول مطاردة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، «بريمير ليغ»، وفاز أمس على وست هام يونايتد 3 - 1، في الجولة السادسة، ورفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، وراء مانشستر سيتي، المتصدر بـ18 نقطة.

وسجل أهداف ليفربول محمد صلاح من ركلة جزاء، في الدقيقة 16، وداروين نونيز في الدقيقة 60، و(البديل) ديوجو جوتا في الدقيقة 85، وأحرز هدف وست هام جارود بوين، في الدقيقة 42.

وأهدر أرسنال نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة في اللقب، مكتفياً بالتعادل مع توتنهام هوتسبير 2 - 2 وأصبح في المركز الخامس، برصيد 14 نقطة، وجاء توتنهام رابعاً برصيد النقاط نفسه، وخسر تشيلسي من أستون فيلا، 0 - 1 فيما فاز برايتون على بورنموث 3 - 1.

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