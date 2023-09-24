ليفربول يواصل انتصاراته المتتالية بالتفوق على وست هام

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق ليفربول فوزه الخامس على التوالي وتفوق 3-1 على وست هام يونايتد، ليتقدم إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل محمد صلاح من ركلة جزاء هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 16، قبل أن يدرك جارود بوين التعادل قبل الاستراحة بضربة رأس.

وفي الشوط الثاني، سجل ليفربول بواسطة داروين نونيز وديوجو جوتا في الدقيقتين 60 و85، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة من ست مباريات، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز