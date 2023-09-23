بطولة ألمانيا: هاري كين القياسي يقود بايرن لسحق بوخوم وللتربع على الصدارة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قاد الوافد الجديد المهاجم الانكليزي هاري كاين فريقه بايرن ميونيخ إلى فوز ساحق على بوخوم 7-0، سجل منها ثلاثية، وللتربع على صدارة الدوري الالماني لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة السبت.

ودوّن كاين اسمه في سجلات الارقام القياسية للنادي البافاري بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في أول 5 مراحل منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من توتنهام، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه الهداف الأسطوري غيرد مولر (1965) وميروسلاف كلوزه (2007) والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (2012)، علما أن هذا الثلاثي كان سجل خمسة أهداف في المباريات الخمس الاولى لميونيخ في الدوري.

وسجل كاين ثلاثيته في الدقائق 12 و54 من ركلة جزاء و88، وأضاف تمريرتين حاسمتين إلى لوروا سانيه (38) والفرنسي ماتيس تيل (81)، فيما كان الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ افتتح التسجيل (4) والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الثالث (29).

وعاد بايرن حامل اللقب في المواسم الـ 11 الاخيرة إلى سكة الانتصارات بعدما كان سقط في فخ التعادل أمام المتصدر السابق باير ليفركوزن 2-2 في المرحلة الماضية، علماً أن الاخير يستضيف هايدنهايم الاحد في ختام منافسات هذه المرحلة في سعيه للحاق بالنادي البافاري.

ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، متقدماً بفارق نقطة عن شتوتغارت الذي اسقط دارمشتات 3-1 الجمعة، ولايبزيغ الفائز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، وهوفنهايم الذي ألحق هزيمة بمضيفه أونيون برلين 2-0.

على ملعب "أليانز أرينا"، تابع بايرن عروضه القوية بعدما كان حقق فوزا مهما على مانشستر يونايتد 4-3 في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فدك شباك منافسه المحلي بأربعة أهداف في الشوط الاول.

وحسم بايرن النتيجة لصالحه قبل ربع الساعة الاول بتسجيله هدفين خاطفين عبر المهاجمين تشوبو-موتينغ (4) وكاين (12).

وضاعف بايرن النتيجة بفضل المدافع دي ليخت (29) الذي غادر مع بداية الشوط الثاني ليحلّ الفرنسي دايو أوباميكانو بدلا منه، وسانيه بعد تمريرة من كاين (38).

وسجل هداف المنتخب الانجليزي هدفه الشخصي الثاني له والخامس لفريقه من ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع الأوكراني إيفان أورديتس (54).

وكاد الفرنسي كينغسلي كومان يضيف اسمه إلى لائحة المسجلين، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم (58)، لينجح البديل مواطنه تيل في تسجيل السادس بعد تمريرة من كاين (81)، ليعود الاخير ويختتم المهرجان التهديفي بالثالث الشخصي له "هاتريك" والسابع لفريقه بقدمه اليسرى أكده حكم الفيديو المساعد (88).

وحقق لايبزيغ انتصاره الرابع توالياً في الدوري، بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، سجله تيمو فيرنر (75)، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.

وهو الفوز الخامس توالياً للايبزيغ في مختلف المسابقات بعدما كان فاز على يونغ بويز بيرن السويسري 3-1 الثلاثاء في الجولة الاولى من دجور المجموعات للمسابقة القارية الأم.

وفاز بوروسيا دورتموند على فولفسبورغ 1-صفر، سجله ماركو رويس (68).

ورفع دورتموند الذي خسر لقب الدوري في الموسم الماضي في الرمق الأخير أمام بايرن رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس.

وحقق أوغسبورغ انتصاره الاول هذا الموسم بعد سلسلة من 5 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز في مختلف المسابقات بفوزه على ضيفه صاحب القاع ماينتس 2-1.

سجل للفريق الفائز البوسني إرمدين ديميروفيتش (15 و45)، وللخاسر الفرنسي لودوفيك أجورك مستفيداً من النقص العددي في صفوف أوغسبورغ بعد طرد البلجيكي آرني أنجيلس في الدقيقة 62.

ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر، فيما مني ماينتس بخسارته الرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند نقطة يتيمة في قاع الترتيب.

ويلعب لاحقاً فيردر بريمن أمام كولن.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز