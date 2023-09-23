أبرزهم كورتوا ونوير ونكونكو.. نجوم تفتقدهم الملاعب بسبب الإصابات

المصدر: وام

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حرصت معظم الأندية العالمية ، على مدار الأسابيع الماضية منذ انطلاق فعاليات الموسم الكروي الحالي، الاستعانة بأبرز العناصر في صفوفها لتقدم بداية جيدة وقوية في الموسم، ولكن الإصابات حرمت عددا من هذه الأندية من أبرز نجومها لتؤجل مشاركة بعض النجوم في الموسم الحالي.

وسلط موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين والفرق الضوء على أبرز 10 نجوم لم يحالفهم الحظ للظهور مع أنديتهم في الموسم الحالي حتى الآن رغم مرور أسابيع على انطلاقة الموسم.

ويبرز من هؤلاء النجوم اللاعب الفرنسي الشهير كريستوفر نكونكو - 25 عاما -، الذي كان من أهم الصفقات التي أبرمها تشيلسي في صيف هذا العام حيث تعاقد معه من فريق لايبزج الألماني، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 80 مليون يورو، ولكنه أصيب خلاف فترة الإعداد للموسم وغاب عن مباريات الفريق حتى الآن، وكانت آخر مباراة خاضها اللاعب في 19 يونيو الماضي.

ويعاني أيضا تشيلسي من الإصابة التي تعرض لها لاعبه الفرنسي الآخر ويسلي فوفانا - 22 عاما - في يوليو الماضي، وقد تبعد الإصابة في الركبة هذا المدافع الفرنسي عن صفوف الفريق لفترة طويلة في الموسم الحالي، وكانت آخر مباراة شارك فيها في 16 يونيو الماضي.

كما حرمت الإصابات فريق بايرن ميونخ الألماني من لاعبين في الموسم الحالي، ويبرز منهما حارس المرمى الكبير مانويل نوير - 37 عاما -، والذي كان الحارس الأساسي للفريق على مدار سنوات طويلة، وكان مقررا أن يعود إلى موقعه في الموسم الحالي بعد فترة إصابة طويلة، ولكن تجددت إصابته لتحرم الفريق من جهوده هذا الموسم حتى الآن.. وكانت آخر مباراة خاضها نوير في الأول من ديسمبر 2022، ولم يتحدد بعد موعد عودة اللاعب للمشاركة في المباريات.

كما حرمت الإصابة فريق بايرن ميونخ من لاعبه الجديد رافاييل جيريرو - 29 عاما - المنضم إليه في صفقة انتقال حر صيف هذا العام، بعد انتهاء ارتباطه بفريق بوروسيا دورتموند الألماني.. وكانت آخر مباراة خاضها اللاعب، الذي تبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو، في 20 يونيو الماضي.

ويبرز بين النجوم الغائبين عن المشاركة في الموسم الحالي حتى الآن حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا - 31 عاما - أحد أبرز عناصر فريق ريال مدريد الإسباني، والذي تعرض للإصابة في صيف هذا العام أيضا ليغيب عن صفوف ريال مدريد هذا الموسم.. وكانت آخر مشاركة لكورتوا، البالغة قيمته السوقية 45 مليون يورو، في المباريات في 17 يونيو الماضي.

كما حرمت الإصابة فريق كريستال بالاس الإنجليزي من لاعبه مايكل أوليسي، الذي كان هدفا لتشيلسي في فترة الانتقالات هذا الصيف، ولكن ظل في صفوف كريستال بالاس.. وتعرض أوليسي - 21 عاما -، الذي تبلغ قيمته السوقية 38 مليون يورو، للإصابة خلال صيف هذا العام، وكان آخر ظهور له في المباريات في 25 يونيو الماضي.

وغاب المدافع البرتغالي الشاب نونو مينديز - 21 عاما -، الذي تبلغ قيمته السوقية 65 مليون يورو، عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الحالي حتى الآن بسبب الإصابة التي تعرض لها بأربطة الركبة اليمنى في نهاية أبريل الماضي، ولا يزال اللاعب في مرحلة العلاج والتأهيل.

كما تضم قائمة النجوم الغائبين عن فعاليات الموسم الحالي التشيكي الدولي باتريك تشيك مهاجم باير ليفركوزن الألماني، وجو ويلوك لاعب خط وسط نيوكاسل الإنجليزي، وتامي أبراهام مهاجم روما الإيطالي.

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