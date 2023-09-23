بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي عن اهدار هالاند الفرص: "لن أنام الليلة!"

المصدر: أ ف ب

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سخر الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا من المزاعم، حول وجوب قلقه من الفرص السانحة المهدرة من قبل هدافه النروجي إرلينغ هالاند هذا الموسم.

وسجّل هالاند 52 هدفاً الموسم الماضي، في بداية خارقة له مع الفريق المملوك إماراتياً الذي حقق ثلاثية خارقة في دوري أبطال أوروبا، بطولة وكأس إنجلترا.

وسجّل النروجي هذا الموسم سبعة أهداف في ثماني مباريات.

لكن التحليل يظهر انه أهدر 12 فرصة، تسع من بينها في آخر مبارتين ضد وست هام والنجم الاحمر الصربي.

قال غوارديولا ساخراً قبل مواجهة نونتغهام فوريست السبت في الدوري الإنكليزي لكرة القدم "لن أنام الليلة!".

تابع المدرّب الفذ "حصل على فرص هائلة وكان بمقدوره تسجيل 14 أو 15 هدفاً حتى الآن. المهم أن يقول دوماً +لدي الفرصة، لدي الفرصة، لدي الفرصة+".

أردف مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق "المشكلة هي عندما لا تكون لدي فرص، عندما لا أحصل على الكرات أو اتواجد في المكان الخاطئ".

شرح بيب "نصيحتي ألا تنتقدوا إرلينغ كثيراً. انتقدوا الظهير، قلب الدفاع أو المدرّب لكن لا تنتقدوا أبداً من سجل كل تلك الأهداف، لأنكم ستكونون في وضع لاحق يجبركم على الاعتذار".

وأقرّ غوارديولا ان لاعبه البالغ 23 عاماً لم يكن في لياقة مكتملة مطلع الموسم، لكن ذلك كان متوقعاً بعد ارهاقات الموسم الماضي "كلا لم تكن لياقته كاملة".

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