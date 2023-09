نجم برشلونة القادم.. إصابة قوية لفيتور روكي (فيديو)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض اللاعب الشاب فيتور روكي مهاجم أتلتيكو باراناينسي للإصابة، في مباراة إنترناسيونال ببطولة الدوري البرازيلي.

وكان روكي وقع على عقود انتقاله إلى برشلونة بداية من العام المقبل 2024، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

وتدخل نيكو هيرنانديز لاعب إنترناسيونال بشكل قوي على قدم روكي، ليسقط الأخير متألماً باكياً.

وخرج روكي من المباراة على النقالة الطبية، وتابع روكي اللقاء من على مقاعد البدلاء بعد تلقيه الإسعافات الأولية، وسط توقعات بغيابه عن الملاعب لعدة أشهر بسبب الإصابة.

وتشير التكهنات إلى تعرض روكي لإصابة بالتواء في الكاحل، وسيخضع إلى مزيد من الفحوصات لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه.

Need Endrick to leave this league asap man, if you think La Liga is bad, you haven't seen Brazilian football...



Speedy recovery to Vitor Roque 🙏🏻pic.twitter.com/7wx4IWOHNt