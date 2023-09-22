تشافي يعلنها: توصلت لاتفاق مع برشلونة لتجديد العقد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، توصله لاتفاق مع النادي الكتالوني بشأن تجديد عقده.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برشلونة وسيلتا فيغو، قال تشافي: "تم الاتفاق على تجديد عقدي منذ أيام قليلة وسيتم الإعلان قريباً، سعيد لذلك".

وأضاف: "وصلنا في وقت صعب، مع ظروف صعبة، قامت الإدارة والفريق بالعمل بشكل جيد، وحققنا لقبين الموسم الماضي، في السنة الأولى أظهرنا بالفعل أموراً إيجابية، وفي هذا الموسم يجب أن نكون أفضل".

وأكمل: "أرى أن البقاء في برشلونة لمدة 15 عامًا أمر معقد، هذا برشلونة وهنا المتطلبات كبيرة جدًا، آمل أن أتمكن من البقاء هنا لسنوات عديدة، أنا في بيتي، لكن 15 عامًا صعبة".

وذكرت تقارير صحفية أن عقد تشافي الجديد مع برشلونة، سيكون ساريًا حتى يونيو 2025، ما يعني إضافة عام آخر إلى عقده الحالي.

ويلتقي برشلونة مع سيلتا فيغو غدًا السبت 23 سبتمبر في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز