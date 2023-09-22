قبل الديربي.. بيلينغهام يغيب عن تدريبات ريال مدريد

المصدر: البيان

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تغيب الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد عن تدريبات الميرنغي، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، المقرر له يوم الأحد، بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بيلينغهام لم يشارك في تدريبات ريال مدريد، وذلك قبل يومين فقط من مواجهة الديربي، بسبب معاناته من مشاكل في المعدة.

وذكرت الصحيفة أن بيلينغهام شعر بتوعك في المعدة، قبل انطلاق تدريبات ريال مدريد، ما أدى إلى انسحابه وعدم خوض المران.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الطبي لريال مدريد، لديه ثقة بإن بيلينغهام سيتواجد في المران الأخير قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، وليس هناك شكوكاً حول لحاقه باللقاء المرتقب.

وتمكن بيلينغهام من تسجيل 6 أهداف مع ريال مدريد حتى الآن، منذ انتقاله إلى صفوف الميرنغي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

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