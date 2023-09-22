هروب مباراة من الشامبيونزليغ.. ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي 2024/2023

المصدر: وكالات

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عاد ليفربول من بعيد وقلب الطاولة على مضيفه لاسك النمسوي ليفوز عليه 3-1، في الجولة الأولى من منافسات مسابقة يوروبا ليغ الخميس، التي شهدت تعادلاً مثيراً بين أياكس الهولندي ومرسيليا الفرنسي 3-3، كأنها مباراة هاربة من البطولة الأقوى أوروبياً دوري أبطال أوروبا، لما كان فيها من متعة وتشويق.

ليفربول في مسابقة لا يرغب بالتواجد بها، لا سيما بعدما استعاد مكانته بين كبار القارة العجوز وشارك في مسابقتها الأهم دوري الأبطال في المواسم الستة الماضية وحتى أنه أحرز اللقب عام 2019 للمرة الأولى منذ 2005 والسادسة في تاريخه، كان السبق مفاجئاً لأصحاب الأرض.

وافتتح لاسك التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق فلوريان فليكير الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الإيرلندي كايومين كيليهير.

وفيما بدا ليفربول عاجزاً في الشوط الأول، كانت العقلية مغايرة في الشوط الثاني، إذ أدرك الـ"ريدز" التعادل في الدقيقة السادسة والخمسين من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة وترجمها الأوروغوياني داروين نونييس بنجاح.

وبعد سبع دقائق، أحرز الكولومبي لويس دياس هدف السبق للنادي الإنكليزي بعدما حوّل في المرمى عرضية جميلة من الهولندي راين غرافنبيرخ (63).

وأكمل النجم المصري محمد صلاح الثلاثية بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 74، عندما تسلّم داخل منطقة الجزاء تمريرة من نونييس، فراوغ مدافعين قبل أن يمرّر الكرة بين قدمي حارس المرمى توبياس لافال ويسكنها المرمى (88).

وفي مباراة أخرى في المجموعة نفسها، تعادل تولوز الفرنسي مع أونيون سان جيلواز البلجيكي 1-1.

ثنائية لأوباميانغ

وضمن منافسات المجموعة الثانية، تعادل أياكس الهولندي ومرسيليا الفرنسي 3-3 في مباراة جنونية.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق البرتغالي كارلوس بورخيس (9)، قبل أن يضيف ستيفن برخيس الثاني (20).

أدرك مرسيليا التعادل بعد ذلك بهدفي جوناثان كلوس (23) والغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ (38).

عاد أياكس ليتقدم مجدداً بهدف كينيث تايلور (52)، لكن أوباميانغ كان حاضراً مجدداً لفرض التعادل (79).

بداية غير موفقة لبرايتون

وفي المجموعة ذاتها، استهل برايتون مشاركته الاولى على الاطلاق في المسابقة بخسارته أمام ضيفه أيك أثينا اليوناني 2-3.

وفاجأ برايتون الجميع في الموسم الماضي باحتلاله للمركز السادس في الدوري الممتاز، ما شرّع الباب أمامه للمشاركة القارية الأولى في تاريخه.

وأظهر برايتون أن ما حققه الموسم الماضي لم يكن وليد الصدفة، إذ بدأ هذا الموسم بقوة أيضاً وأحرج مانشستر يونايتد السبت بإسقاطه في معقله "أولد ترافورد" بنتيجة 3-1.

ولكن على ملعب "أميكس"، لم تكن بداية فريق "النوارس" بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي على قدر الآمال، اذ خسر بثلاثية المدافع الفرنسي دجبريل سيديبيه (11) والصربي ميات غاسينوفيتش (40)، والبديل الأرجنتيني إيزكييل بونس (84)، فيما سجل هدفيه البرازيلي جواو بيدرو (30 و67 من ركلتي جزاء).

لوكاكو يسجل مجدداً

وفي المجموعة السابعة، عاد روما الإيطالي، وصيف المسابقة في الموسم الماضي، بفوز ثمين من مولدافيا على حساب مضيفه شيريف تيراسبول 2-1.

وخاض روما المباراة بمعنويات مرتفعة جداً، نتيجة الفوز الكاسح الذي حققه فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الأحد في الدوري على إمبولي بسباعية نظيفة، بينها هدف أول للبلجيكي روميلو لوكاكو بألوان نادي العاصمة، ليعود ويسجل هدف الفوز في مباراته القارية الاولى مع ناديه الجديد في الدقيقة 65.

وسجل لوكاكو (30 عاما) الذي يلعب بالاعارة قادما من تشلسي الانكليزي هدفه الـ 16 في مبارياته الـ 12 الاخيرة في المسابقة القارية، علما انه استهل سلسلته التهديفية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 عندما كان يدافع عن ألوان فريق إيفرتون الانكليزي حين هز شباك فولفسبورغ الالماني في الفوز 2-صفر.

وكان روما الذي حلّ الموسم الماضي وصيفاً للمتخصص في المسابقة إشبيلية الإسباني، تقدم بفضل النيران الصديقة بعدما حوّل الكاميروني غابي كيكي الكرة خطأ في مرمى فريقه (45+4)، قبل أن يدرك شيريف تيراسبول التعادل مع بداية الشوط الثاني عبر الكولومبي كريستيان توفار (57).

وضمن المجموعة ذاتها، فاز سلافيا براغ التشيكي على مضيفه سيرفيت السويسري 2-0، سجلهما لوكاس ماسوبوست (32) والنيجيري إيغو أوغبو (59).

الدوري الأوروبي.. نتائج وترتيب المجموعة الأولى

وست هام 3

فرايبورغ 3

أولمبياكوس 0

باتشكا توبولا 0

الدوري الأوروبي.. نتائج وترتيب المجموعة الثانية

أيك أثينا 3

أياكس 1

مرسيليا 1

برايتون 0

الدوري الأوروبي.. نتائج وترتيب المجموعة الثالثة

سبارتا براغ 3

غلاسكو رينجرز 3

أريس ليماسول 0

ريال بيتيس 0



الدوري الأوروبي.. نتائج وترتيب المجموعة الرابعة

أتالانتا 3

سبورتينغ 3

شتورم غراتس 0

راكوف تشيستوخوفا 0

الدوري الأوروبي.. نتائج وترتيب المجموعة الخامسة

ليفربول 3

سان جيلواز 1

تولوز 1

لاسك لينتس 0

الدوري الأوروبي.. نتائج وترتيب المجموعة السادسة

رين 3

باناثينايكوس 3

فياريال 0

مكابي حيفا 0

الدوري الأوروبي.. نتائج وترتيب المجموعة السابعة

سلافيا براغ 3

روما 3

شيريف تيراسبول 0

سيرفيت 0

الدوري الأوروبي.. نتائج وترتيب المجموعة الثامنة

باير ليفركوزن 3

قره باغ 3

مولده 0

هاكن 0

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