أفكر الآن في أمر واحد فقط.. ميسي يتحدث عن إمكانية مشاركة في مونديال 2026

المصدر: وكالات

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أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الشكوك مجددا حيال مشاركته في مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حين سيبلغ بطل مونديال قطر العام الماضي من العمر 39 عاما.

قال نجم إنتر ميامي الاميركي لمواطنه ميغيل غارادوس في مقابلة بثت على موقع يوتيوب الخميس "لا أعرف إذا كنت سأكون هناك".

وتابع نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان السابق "لا أفكر في الأمر بعد لأنه بعيد"، مؤكداً أن يفكر الآن في أمر واحد وينصب تركيزه فقط على بطولة كوبا أميركا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وأردف "بعد كوبا أميركا سنرى، الأمر سيعتمد على ما أشعر به. لا تزال هناك ثلاث سنوات متبقية".

وقاد ميسي منتخب بلاده إلى نجمته العالمية الثالثة بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الاصلي والإضافي في مونديال قطر في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكرر ميسي في المقابلة خيبة أمله لعدم حصوله على "الاعتراف" الكافي في ناديه السابق سان جرمان بعد فوزه بكأس العالم.

وادعى "البرغوث" الصغير أنه كان الوحيد من بين زملائه في المنتخب الأرجنتيني "الذي لم يحصل على اعتراف" من ناديه.

وقال عن مغامرته في العاصمة باريس التي استمرت موسمين فقط (2021-2023) بعد مسيرة لـ 17 عاماً في برشلونة "لم يكن هذا ما كنت أتوقعه، لكنني قلت دائما إن الأشياء تحدث لسبب ما"، مضيفا أنه "لم يكن على ما يرام هناك".

وكان ميسي، المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، قد صرّح في مناسبات عديدة أنه غير سعيد في سان جرمان قبل أن ينتقل إلى فلوريدا هذا الصيف للعب مع إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم.

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