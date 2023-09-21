يركض وكأنه يحمل ثلاجة.. انتقادات لاذعة لراشفورد

المصدر: البيان

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انتقد ستيوارت بيرس نجم مانشستر سيتي السابق، ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، بعد الهزيمة من بايرن ميونخ.

وسبق لبيرس أن مثّل عدة فرقٍ، وحقق الألقاب مع نوتنغهام فوريست ومانشستر سيتي قبل اعتزاله 2002، وتسنى للمدافع المعتزل كذلك تمثيل المنتخب الإنجليزي في الفترة بين 1987 و1999، وشارك معه في بطولات كأس العالم وكأس أمم أوروبا.

وكان مانشستر يونايتد سقط بنتيجة 4-3 في استاد أليانز أرينا ضمن أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وبحسب تصريحاته لإذاعة "توك سبورت"، فقد حمّل بيرس مسؤولية الهزيمة إلى لاعبي الفريق الإنجليزي.

وقال ابن الـ 61 عاما: "راشفورد كان يركض راجعا للمساندة الدفاعية وكأنما يحمل ثلاجةً على ظهره".

وأكمل الرجل الذي كانت آخر محطاته التدريبية ضمن الطاقم الفني لويست هام يونايتد الإنجليزي: "راشفورد كان يركض بتقاعسٍ للمساندة الدفاعية، وكذلك كاسيميرو".

وأكد ابن العاصمة البريطانية لندن: "مانشستر يونايتد في وضعيةٍ صعبةٍ لأن العديد من اللاعبين قد توقفوا عن أداء مهامهم، العديد من اللاعبين قد استسلموا، وذلك مقلقٌ".

واعتبر بيرس بأن الوقت قد حان لتأنيب خط الدفاع في مانشستر يونايتد، ليس خط الدفاع فحسب، ولكن الفريق بأكمله.

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