بعد رباعية أرسنال أمام أيندهوفن.. أرتيتا: اشتقنا لسماع نشيد دوري الأبطال

المصدر: وكالات

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قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن فريقه تعامل مع العودة إلى دوري أبطال أوروبا بشكل مناسب، بعدما سحق ضيفه أيندهوفن 4-صفر.

وأنهى أرسنال، العائد للبطولة بعد غياب ستة أعوام، الشوط الأول متقدما 3-صفر بثلاثية بوكايو ساكا ولياندرو تروسار وجابرييل جيسوس، وأضاف القائد مارتن أوديجارد الهدف الرابع قبل 20 دقيقة من النهاية في المواجهة بالمجموعة الثانية.

وقال أرتيتا: "كان من الرائع مشاهدة هذه الأجواء، اشتقنا لسماع نشيد دوري الأبطال، الجميع كانوا مفعمين بالمشاعر قبل المباراة".

وتابع: "كنا رائعين، ونجحنا في استغلال فرصنا واللمسة الأخيرة كانت ممتازة، من الناحية النفسية فالفوز كان أفضل ما يمكن، والآن أملك 24 لاعباً يريدون اللعب يوم الأحد".

ويستضيف أرسنال غريمه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

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