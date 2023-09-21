روح ريال مدريد.. أنشيلوتي يمتدح بيلينغهام (فيديو)

المصدر: وكالات

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مدح مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي لاعبه جود بيلينغهام بعدما سجل هدفاً في الوقت بدل الضائع ليقود الفريق الإسباني لفوز صعب 1-صفر على أونيون برلين في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وقال أنشيلوتي: "لديه صفات هائلة ويبدو أنه محظوظ أيضًا، لأن هذا الهدف جاء بعد ارتداد الكرة من مدافعين، لكنه (بيلينغهام) كان في المكان المناسب، هو أذكى من آخرين عندما يهاجم من الخط الثاني، لديه الكفاءة ويستغلها إلى أقصى حد".

وأضاف: "كما كان متوقعًا، كانت مباراة معقدة ضد دفاع أونيون برلين الذي دافع بشكل جيد جدا ولم يترك أي مساحة بين الخطوط. لقد جربنا كل شيء والتسجيل في اللحظة الأخيرة يوضح روح هذا القميص: عدم الاستسلام".

وتابع "لقد تحلينا بالصبر. مباريات مثل هذه يمكن أن تكون فخا ضد دفاع متراجع وفرق تعتمد على الهجمات المرتدة، القول بأن فريقنا مرشح لا يضيف شيئًا ولا معنى له، علينا فقط القتال في كل مباراة".

وأحرز جود بيلينغهام هدفه السادس في ست مباريات هذا الموسم منذ انتقاله من بروسيا دورتموند إلى مدريد في يونيو حزيران الماضي.

واستغل بيلينغهام كرة طائشة ليحرز هدف الانتصار من مدى قريب عند توغله المعتاد إلى منطقة الجزاء.

وأكد أنشيلوتي عودة الجناح فينيسيوس جونيور في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل أمام لاس بالماس بعد تعافيه من إصابة بالفخذ الشهر الماضي.

وتابع: "هو من أفضل مهاجمي العالم، يصنع الفارق، سيعود يوم الأربعاء المقبل وسنرى إن كان يمكنه اللعب يوم الأحد (أمام أتليتيكو مدريد)"

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