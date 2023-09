بعد خسارة يونايتد أمام بايرن.. أونانا: خذلتُ الفريق (فيديو)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الحارس الكاميروني لمانشستر يونايتد الانكليزي أندريه أونانا إنّه يتحمّل مسؤولية الخسارة أمام بايرن ميونيخ 3-4 في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء بعد خطئه في الهدف الأول الذي منح العملاق الألماني زمام المبادرة.

وبدأ "الشياطين الحمر" المباراة بشكل جيد على ملعب أليانز أرينا، الا انّه خسر اندفاعاته بعدما سجّل لوروا سانيه هدف الافتتاح بعدما أخطأ أونانا في التقاط الكرة لتعانق الشباك في الدقيقة 28.

وتألق الحارس الكاميروني في صفوف انتر ميلان الايطالي وأسهم في بلوغه نهائي دوري الابطال الموسم المنصرم، الا انّه عانى في الأسابيع الاخيرة في بداية مسيرته مع النادي الانكليزي الذي انضم اليه مقابل 58 مليون دولار أميركي.

وتلقى فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ ثلاثة اهداف او أكثر في ثلاث مباريات متتالية للمرة الاولى منذ عام 1978.

وقال أونانا لقناة "تي أن تي سبورتس": "بعد خطئي فقدنا السيطرة على المباراة. إنه وضع صعب بالنسبة لنا، بالنسبة لي خاصة لأنني الشخص الذي خذل الفريق".

وأضاف أونانا "بدايتي في مانشستر لم تكن جيدة جدًا، ليست الطريقة التي أريد أن ألعب بها".

وأردف "اليوم كانت واحدة من أسوأ مبارياتي وهو أمر صعب لأن لدينا طموح كبير، ونريد الفوز بكل شيء، لقد كانت فرصة كبيرة لنا للعودة بعد الوضع الذي نواجهه".

وتابع أونانا "إنه وقت صعب. علينا أن نكون معًا ونتعلم من أخطائنا لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب فعله".

André Onana has had a howler here 🫣



Leroy Sané's effort slips under the Man Utd stopper's gloves to give Bayern the lead...#UCL pic.twitter.com/GMErAGOBwE