بداية قوية لأرسنال وشاقة لريال مدريد.. ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024/2023

المصدر: وكالات

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عاد أرسنال بقوة إلى دوري أبطال أوروبا، بفوزه الكبير على ضيفه أيندهوفن الهولندي 4-0، وعانى ريال مدريد للتغلب على ضيفه أونيون برلين 1-0، فيما حقق بايرن ميونيخ فوزاً مثيراً على ضيفه مانشستر يونايتد 4-3 الأربعاء في الجولة الاولى من دور المجموعات.

وأفلت إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي، من الخسارة أمام ريال سوسييداد وانتزع تعادلاً قاتلاً 1-1، وعاد مواطنه نابولي بفوز ثمين من أرض مضيفه سبورتينغ براغا 2-1.

على ملعب "الإمارات" في لندن، كشّر أرسنال عن أنيابه في مستهلّ مشواره في المسابقة العائد إليها بعد 6 سنوات من الغياب، مكتسحاً ضيفه أيندهوفن برباعية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفي هذه المشاركة الأولى للنادي الإنجليزي في دوري الأبطال منذ موسم 2016-2017، تناوب على تسجيل أهدافه بوكايو ساكا (8)، البلجيكي لياندرو تروسار (20)، البرازيلي غابريال جيزوس (38) والنروجي مارتن أوديغارد (70).

وفي المجموعة ذاتها، تعادل إشبيلية مع ضيفه لنس 1-1/ وافتتح النادي الأندلسي التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بعد مجهود رائع وتمريرة من الكرواتي إيفان راكيتيتش/ لكن الفرنسيين تمكنوا من إدراك التعادل بهدف أنجيلو فولغيني من ركلة حرة رائعة أسكنها في الزاوية اليمنى العليا للحارس الصربي ماركو ديميتروفيتش (24).

وفي المجموعة الثالثة وعلى ملعب سانتياغو برنابيو أنقذ لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد من فخ ضيفه أونيون برلين وقاده إلى فوز بشق النفس 1-0، وكان أونيون برلين في طريقه إلى انتزاع نقطة تاريخية في أول مشاركة له في المسابقة القارية العريقة، لكن بيلينغهام اقتنص هدف الفوز للنادي الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (14) في الدقيقة الرابعة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وهو الهدف السادس لبيلينغهام في ست مباريات بألوان ريال مدريد في مختلف المسابقات منذ انضمامه الى صفوفه هذا الصيف قادماً من بوروسيا دورتموند.

وفي المجموعة ذاتها، حقق نابولي فوزاً مثيراً على مضيفه براغا 2-1 على الملعب البلدي في براغا، ومنح القائد جوفاني دي لورنتسو التقدم لنابولي (45+1)، وأدرك براغا التعادل عبر بروما (84)، لكن المدافع المالي سيدو نياكاتي سجل هدف الفوز للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه (88).

وضاعف بايرن ميونيخ محن ضيفه مانشستر يونايتد عندما تغلب عليه 4-3 في مباراة مجنونة ضمن منافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعيش نادي "الشياطين الحمر" أزمة عميقة ويواجه مدربه الهولندي إريك تن هاغ ضغوطات كبيرة بعد بداية موسم مخيّبة للآمال، شهدت خسارته ثلاث مرات من أصل خمس مباريات في الدوري المحلي حيث يحتل المركز 13 برصيد 6 نقاط وبفارق 9 نقاط عن جاره مانشستر سيتي المتصدر.

وهذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي التي يخسر فيها يونايتد ثلاث مرات في مبارياته الخمس الأولى.

لكن ذلك لم يكن تبريراً للشفقة من بايرن ميونيخ الذي سجّل أهدافه الأربعة عن طريق لوروا سانيه (28)، سيرج غنابري (32)، الإنجليزي هاري كاين (54 من ركلة جزاء) والفرنسي ماتيس تيل (90+2)، فيما أحرز الدنماركي راسموس هويلند (49) والبرازيلي كاسيميرو (88 و90+5) أهداف يونايتد.

وفي المجموعة نفسها، عاد غلطة سراي التركي من بعيد وحول تخلفه بهدفين نظيفين أمام ضيفه كوبنهاغن الدنماركي الى تعادل 2-2.

وتقدّم الضيوف عن طريق النروجي محمد اليونسي (35) والبرتغالي ديوغو كونكالفيس (58)، لكن أصحاب الأرض استغلوا النقص العددي في صفوف الفريق الدنماركي بعد طرد الظهير إيلياس ييليرت بالبطاقة الصفراء الثانية (73)، وردوا بهدفي الفرنسي ساشا بويي (86) والبرازيلي تيتي (88).

وفي المجموعة الرابعة، أنقذ المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس فريقه إنتر ميلان من الخسارة أمام مضيفه ريال سوسييداد بإدراكه التعادل 1-1، وكان سوسييداد في طريقه إلى فوز مستحق عندما تقدم بهدف مبكر لبرايس منديس، لكن القائد مارتينيس حرمه من ذلك بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 87.

وخلافاً لفوزه الكبير على جاره وغريمه ميلان 5-1 في دربي الغضب في الدوري الإيطالي السبت، ظهر إنتر بمستوى مخيب ولم يهدد مرمى أصحاب الأرض إلا فيما ندر.

وفي المجموعة ذاتها، مني بنفيكا بخسارة قاسية أمام ضيفه سالزبورغ 0-2 على ملعب "النور" في لشبونة، ودخل سالزبورغ المباراة بقوة وحصل على ركلة جزاء أهدرها مهاجمه العاجي كريم كوناتيه عندما سددها فوق العارضة (3)، قبل أن يحصل على ركلة جزاء ثانية إثر لمسة يد على المدافع أنتونيو سيلفا وانبرى لها هذه المرة الكرواتي روكو سيميتش وترجمها الى هدف (15).

ووجه لاعب الوسط أوسكار غلوخ الضربة القاضية لبنفيكا بتسجيله الهدف الثاني لسالزبورغ بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من سيميتش (51).

ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ 3

اف سي كوبنهاغن 1

غلطة سراي 1

مانشستر يونايتد 0

ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا

أرسنال 3

لنس 1

إشبيلية 1

أيندهوفن 0

ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا

نابولي 3

ريال مدريد 3

براغا 0

أونيون برلين 0

ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا

سالزبورغ 3

إنتر 1

ريال سوسييداد 1

بنفيكا 0

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