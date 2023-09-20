إنريكي يؤكد: مبابي أفضل لاعب في العالم

المصدر: البيان

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يرى الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي هو أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباراة باريس وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا: "بالنسبة لي، كيليان هو أفضل لاعب في العالم دون أدنى شك".

وأضاف: "بخلاف مهاراته الفنية، أكثر ما أدهشني إنسانيته، دائماً مبتسم، إنه لمن دواعي سروري وجوده في الفريق، ومن الملهم أن يكون لدى باريس قائد بهذه المهارة، لاعب يتمتع بعقلية مميزة".

وكان باريس سان جيرمان فاز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل مبابي هدف باريس الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 49، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أشرف حكيمي.

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