بنزيما يحلق وحيداً.. مبابي يعادل رقم هنري بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: البيان

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ساهم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في فوز فريقه على بوروسيا دورتموند، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024/2023.

وسجل مبابي الهدف الأول لباريس من علامة الجزاء في الدقيقة 49، فيما سجل أشرف حكيمي الهدف الثاني للنادي الفرنسي في الدقيقة 58.

ودخل مبابي تاريخ اللاعبين الفرنسيين في دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح ثاني هداف فرنسي لفريق واحد في المسابقة القارية برصيد 35 هدفاً بقميص باريس سان جيرمان فقط، وعادل مواطنه تيري هنري الذي سجل نفس عدد الأهداف بقميص أرسنال.

ويتصدر قائمة الهدافين الفرنسيين مع فريق واحد النجم كريم بنزيما، برصيد 78 هدفاً بقميص ريال مدريد فقط في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

مبابي يمنح باريس سان جيرمان التقدم من ركلة الجزاء 🥅⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_دورتموند pic.twitter.com/Fphv9m5Owl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2023

المغربي أشرف حكيمي يسجل هدفاً رائعاً في شباك دورتموند ويرفض الاحتفال من أجل ضحايا الزلزال #دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_دورتموند pic.twitter.com/pRWQxSpxpG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2023

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