بنزيما يحلق وحيداً.. مبابي يعادل رقم هنري بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

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ساهم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في فوز فريقه على بوروسيا دورتموند، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024/2023.

وسجل مبابي الهدف الأول لباريس من علامة الجزاء في الدقيقة 49، فيما سجل أشرف حكيمي الهدف الثاني للنادي الفرنسي في الدقيقة 58.

ودخل مبابي تاريخ اللاعبين الفرنسيين في دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح ثاني هداف فرنسي لفريق واحد في المسابقة القارية برصيد 35 هدفاً بقميص باريس سان جيرمان فقط، وعادل مواطنه تيري هنري الذي سجل نفس عدد الأهداف بقميص أرسنال.

ويتصدر قائمة الهدافين الفرنسيين مع فريق واحد النجم كريم بنزيما، برصيد 78 هدفاً بقميص ريال مدريد فقط في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

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