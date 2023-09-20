برشلونة يمزق شباك انتويرب بخماسية بدوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

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تابع برشلونة الإسباني عروضه الهجومية القوية فألحق بضيفه انتويرب البلجيكي خسارة قاسية قوامها خمسة اهداف من دون مقابل الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وفرض المهاجم البرتغالي جواو فيليكس نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين وصناعته لهدف.

وانتقل جواو فيليكس الى برشلونة مطلع الموسم الحالي قادما من اتلتيكو مدريد على سبيل الاعارة.

وسجل جواو فيليكس (11 و66) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (19) ومدافع انتويرب جيل باتاي (23 خطأ في مرماه) وغافي (54) اهداف برشلونة.

وكرر برشلونة بالتالي عرضه القوي عندما تغلب على بيتيس بخماسية في الدوري نهاية الاسبوع الماضي.

ويسعى الفريق الكاتالوني الذي يخوض مبارياته البيتية محليا وقاريا هذا الموسم على الملعب الاولمبي الواقع على تلة مونتجوك في المدينة، الى تعويض خيبة امله في المسابقة القارية الاهم بعد ان خرج من دور المجموعات في الموسمين الفائتين.

افتتح جواو فيليكس التسجيل للفريق الكاتالوني اثر تلقيه كرة داخل المنطقة من الالماني ايلكاي غوندوغان فتابعها داخل الشباك (11).

ثم قام جواو فيليكس بدور الممر عندما حول كرة عرضية باتجاه ليفاندوفسكي المتربص امام المرمى فتابعها من مسافة قصيرة في الشباك (19). والهدف هو الرقم 100 أوروبياً لليفاندوفسكي (92 في دوري الابطال و8 في يوروبا ليغ).

يذكر ان افضل هداف في دوري ابطال اوروبا هو البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي حاليا مع 145 هدفا يليه الارجنتيني ليونيل ميسي مع 142.

ورفع برشلونة الفائز بدوري ابطال اوروبا 5 مرات، غلته الى ثلاثة اهداف عندما مرر البرازيلي رافينيا كرة عرضية ارتطمت بالمدافع جيل باتاي وتحولت خطأ في مرمى فريقه (22).

وفي مطلع الشوط الثاني، اضاف الشاب غافي الهدف الرابع لبرشلونة بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة (54). ثم سجل جواو فيليكس هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه مستغلا تمريرة متقنة من البرازيلي رافينيا (66).

وكان برشلونة يخوض مباراته الرقم 96 في مختلف المسابقات باشراف مدربه تشافي هرنانديس وقد حقق الفوز في 59 وتعادل في 17 وخسر 19 مرة.

في المقابل، يشرف على تدريب انتويرب الهولندي مارك فان بومل لاعب وسط برشلونة السابق.

وفي المجموعة ذاتها، تغلب بورتو البرتغالي على شاختار دانييتسك الاوكراني 3-1. سجل للفائز البرازيلي وندرسون غالينو (8 و15) والايراني مهدي تاريمي (29)، بعد ان تقدم الخاسر بواسطة الفنزويلي كيفن كيلسي (13).

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