إنفانتينو يجدد دعم كرة القدم لاقتصادات البلدان النامية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

جدد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تعهدهما بتسخير النداء العالمي لكرة القدم من أجل الإندماج الاقتصادي في البلدان النامية.

وذكر إنفانتينو عبر حسابه الرسمي بشبكة "إنستجرام" لتبادل الصور اليوم الثلاثاء أنه ألتقي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في نيويورك لمراجعة التقدم المحرز في تعاونهما للاستفادة من تأثير كرة القدم وقوتها ونفوذها وذلك لتعزيز اقتصاديات أقل البلدان نمواً، مع التركيز بشكل خاص على دول القطن الأربعة بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وكوت ديفوار

ووقعت كلا المنظمتين مذكرة تفاهم في سبتمبر الماضي وبعد مرور ما يقرب من عام على توقيع مذكرة التفاهم، اجتمع قادة المنظمتين لمناقشة التقدم المحرز وسبل تعزيزه وفرص التمكين الاقتصادي للمرأة.

وقال رئيس فيفا :"خلال الاجتماع، استكشف المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أوكونجو إيويالا ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أيضًا إمكانية التكامل بين برنامج فيفا للمدارس، وهو مبادرة الاتحاد الدولي لكرة القدم بالشراكة مع اليونسكو والتي تهدف إلى المساهمة في التعليم والتنمية وتمكين ما يقرب من 700 مليون طفل في جميع أنحاء العالم".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز