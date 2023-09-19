العين يقهر مضيفه بختاكور الأوزبكي بالثلاثة

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

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قهر العين مضيفه بختاكور الأوزبكي بملعبه وأمام انظار جماهيره وحقق عليه فوزا كبيرا بنتيجة 3-0 مساء اليوم على ملعب استاد بختاكور المركزي ضمن ذهاب مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا، وسجل أهداف الفريق البنفسجي كل من لابا كودجو، هدفين في الدقيقتين 11، و66، وخالد البلوشي في الدقيقة 25، وبذلك يسعد ممثل الكرة الإماراتية جماهيره باستهلالية مثالية للبطولة القارية في اطار سعيه لتكرار مشهد تتويجه بلقبها في وقت سابق من عام 2003.

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وبهذا الفوز عادل العين منافسه بختاكور في عدد مرات الفوز ب 2 فوز لكلا منهما بينما حضر التعادل بينهما في مناسبة واحدة خلال 5 مواجهات جمعتهما بدوري أبطال آسيا، وعزز الفوز التفوق التاريخي لممثل الكرة الإماراتية على الأندية الأوزبكية في البطولة القارية ب 8 انتصارات مقابل 2 فوز، و4 تعادلات في 14 مواجهة.

أمل

دخل العين إلى ملعب المباراة وهو يأمل في الخروج بأفضل نتيجة من ملعب مضيفه وهو ما يفسر الضغط الهجومي العالي الذي مارسه منذ بداية المباراة لتثمر جهوده عن الهدف الأول بعد هجمة منظمة شارك فيها كل من كاكو، وبندر الأحبابي، وترجمها الهداف التوغولي لابا كودجو، في المرمى.

الهدف الثاني

لم يكتف العين بتقدمه بهدف اذ تابع ضغطه الهجومي عن طريق الأطراف والعمق ولعب كل من كاكو، وبندر الأحبابي، وسفيان رحيمي، دورا مقدرا في صناعة اللعب للابا كودجو، في المقدمة الهجومية وهو ما أربك أصحاب الأرض ليقعوا في أخطاء عدة نتج عن إحداها الهدف الثاني بصناعة من لابا كودجو، وترجمة خالد البلوشي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البنفسجي بهدفين نظيفين.

الشوط الثاني

بعد تخلفهم بهدفين نظيفين في الشوط الثاني اندفع أصحاب الأرض للهجوم منذ بداية الشوط الثاني بحثا عن تقليص الفارق في وقت مبكر، غير أن لاعبو العين تعاملوا مع الأمر بتركيز عالي ليفسدوا المحاولات الأوزبكية قبل أن تصل مرحلة الخطورة وتبقي النتيجة على ما هي عليه.

الثالث

بحلول الدقيقة 66 أصبحت النتيجة 3-0 للعين بعدما عاد المهاجم التوغولي لابا كودجو، ليمارس هوايته في هز الشباك بهدف رائع استعان في تسجيله بخبرته وذكائه ليخدع المدافع وحارس المرمى ووضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمي، وحاول أصحاب الأرض الوصول لمرمى خالد عيسى لتقليص الفارق على الأقل غير أن الدفاع العيناوي ومن خلفه الحارس خالد عيسى أفسدوا كل المحاولات لينتهي اللقاء بفوز الزعيم العيناوي بثلاثية نظيفة

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