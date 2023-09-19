بيلينغهام مستعد لاختباره القارّي الأول مع ريال مدريد

المصدر: أ ف ب

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يستعد لاعب خط الوسط الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام لاختباره القارّي الأول مع فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني بمواجهة ضيفه أونيون برلين الألماني الأربعاء ضمن الجولة الاولى من منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد بداية صاروخية بقميص النادي الملكي شهدت تربعه على صدارة ترتيب هدافي "لا ليغا".

سجل ابن الـ20 عاماً، المنتقل إلى العاصمة مدريد هذا الصيف من بوروسيا دورتموند الالماني مقابل 103 ملايين يورو، في 4 من المباريات الخمس التي خاضها ريال في الدوري مع بداية الموسم، ليحتل صدارة ترتيب الهدافين مع 5 أهداف.

ساهمت أهداف لاعب برمنغهام السابق (2019-2020) في تربّع ريال على صدارة ترتيب الفرق بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، في حين يستهل حملته الاوروبية باستضافة أونيون برلين على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وغادر ريال المسابقة القارية الأعرق والتي يحمل لقبها 14 مرة في رقم قياسي، الموسم الماضي بخفي حنين حيث تعرض لخسارة ساحقة في إياب الدور نصف النهائي أمام مانشستر سيتي الانكليزي برباعية نظيفة بعد تعادلهما 1-1 ذهابا، في طريق الاخير للظفر باللقب القاري للمرة الاولى في تاريخه.

اعتبرت صفقة بيلينغهام رداً مبطناً من قبل إدارة النادي الملكي على تلك الخسارة القاسية، في حين بدأ مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي تقليص عدد الدقائق لكل من لاعبَي خط الوسط المخضرمَين الكرواتي لوكا مودريتش (38 عاماً) والألماني توني كروس (33)، مقابل الزج لوقت أكثر بالفرنسيين إدواردو كامافينغا وأورليان تشواميني والأوروغوياني فيدي فالفيردي.

ومنح بيلينغهام ريال مدريد جرعة ثقة إضافية بعد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي، لخوض مغامرة جديدة مع فريق الاتحاد السعودي.

وبمواجهة أونيون برلين، من شبه المؤكد أن يشعر بيلينغهام بالراحة إذ يعرف جيداً الكرة الألمانية بعدما قضى 4 أعوام في "بوندسليغا"، في حين بدا واضحاً تأقلم الشاب الإنكليزي سريعاً في العاصمة مدريد.

في ظهوره الأوّل في عقر دار ريال، ألهب بيلينغهام مشاهر جماهير ملعب "سانتياغو برنابيو" حيث سجل في الدقيقة 95 هدف الفوز في الدربي أمام خيتافي 2-1 في الثاني من سبتمبر ضمن منافسات المرحلة الرابعة.

وسريعاً، بات بيلينغهام الذي قرر ارتداء القميص الرقم 5 تكريما لنجم الفريق السابق الفرنسي زين الدين زيدان، الأيقونة الجديدة واللاعب المفضّل لجماهير ريال، خصوصاً أن الانكليزي يحتفل بأهدافه وذراعاه مفتوحتان على مصراعيهما، كما لو كان يشارك فرحته مع هذه الجماهير التي سرعان ما عبّرت له عن تقديرها له بخلاف العلاقة المتوترة مع الجناح السابق الويلزي غاريث بايل.

رافقت أغنية فريقة البيتلز الشهيرة "مرحبا جود"، انجازات بيلينغهام الذي اعتبر أن ما يحصل هو لحظة خاصة.

قال الوافد الجديد لقناة ريال مدريد بعد الفوز على خيتافي "عندما غنوا أغنية "مرحبا جود" في النهاية، شعرت بالقشعريرة".

وتابع "أردت فقط أن أستدير وأقف ساكناً وأستمع إليها بينما كانت قدماي ترتجفان".

ردّ بيلينغهام التحية إلى الجماهير الاسبانية بإيماءة التلويح بعلم مصارع الثيران، بعدما وقف سدا منيعاً أمام تسديدة أحد لاعبي خيتافي.

- شخصية قوية -

قال أنشيلوتي عندما سُئل عن مدى نجاح بيلينغهام بهذه السرعة "اللاعبون الجيدون اصحاب الشخصية القوية يعانون أقل قليلاً من الآخرين".

وتابع "لا يوجد سبب آخر. اللاعب ذو الشخصية، قبل كل شيء، أكثر من الجودة، يعني أن قميصا مهما مثل قميص ريال مدريد لا يزن كثيرا".

وبالرغم من صغر سنه، أثبت بيلينغهام نضجه الكروي عندما قاد، وهو في سن التاسعة عشرة، منتخب "الاسود الثلاثة" إلى الدور ربع النهائي في مونديال قطر العام الماضي.

من ناحيته، عرف أنشيلوتي كيف يوظف بيلينغهام داخل المستطيل الاخضر فمنحه دور اللاعب الرقم 10، مما منح مزيدا من القوة البدنية خلف الثنائي البرازيلي المهاجمين فينيسيوس جونيور ورودريغو، علما أن الأخير يغيب عن الملاعب بسبب الاصابة.

غاب اسم بيلينغهام عن لائحة المسجلين للمرة الاولى هذا الموسم في الدوري خلال الفوز على ريال سوسييداد 2-1 الاحد، حيث تراجع إلى الخلف أكثر وغرق في معركة خط الوسط.

رغم ذلك، أثنى أنشيلوتي على اداء الانكليزي عقب نهاية المباراة، قائلا "كان اداؤه مستقرا، ولم يتوغل كثيرا داخل منطقة الجزاء إلا قبل صافرة النهاية، لكنه اضطلع بادوار كثيرة واجتهد كثيراً".

وبالفعل، نجح بيلينغهام بفضل أهدافه في سدّ ثغرة رحيل بنزيمة، علما انه يلعب باسلوب يشبه الاخير أكثر من مثله الاعلى زيدان منذ وصوله إلى ريال.

وإلى جانب الصفقة الناجحة للاعب الشاب، يأمل ريال في أن يظفر بخدمات مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي الذي رفض تفعيل خيار تمديد عقده مع النادي المملوك قطريا واعلن مرات عدة رغبته بالانضمام إلى "لوس بلانكوس".

ينتظر ريال وصول مبابي الذي ينتهي عقده من نادي العاصمة الفرنسية نهاية الموسم الحالي، مدركا في الوقت نفسه انه من غير المفيد دفع مبالغ طائلة لضم المهاجم البالغ 24 عاما في حين بامكانه الحصول على خدماته في صفقة انتقال حر.

اعتبر البعض أن أهداف بيلينغهام هي بمثابة المسمار الأخير في ذلك النعش بعدما أظهر أنه قادر على إحداث الفارق داخل منطقة جزاء منافسيه في دور المهاجم الذي خلقه له مدرب ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الالماني وسان جرمان السابق.

قد يصل مبابي في الصيف المقبل، وربما يقوم مدرب جديد بتغيير دور بيلينغهام بمجرد تولي أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي، ولكن حاليا، يتألق الانكليزي في الدور الجديد الذي صنعه له الإيطالي.



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