قبل مواجهة نيوكاسل وميلان.. طعن مشجع إنجليزي مسن في إيطاليا

المصدر: وكالات

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أفادت الشرطة الإيطالية الثلاثاء أن مشجعاً لنيوكاسل تعرض للطعن ليلة أمس في مدينة ميلانو قبل المواجهة المرتقبة بين النادي الانجليزي ومضيفه ميلان، ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح مصدر في الشرطة أن إصابة الرجل ليست خطيرة وأن عناصر من مركز شرطة بورتا تيتشينيسي تدخلوا بعد الاعتداء على رجل بريطاني كان برفقة أحد الأصدقاء.

وأضاف: "اقتربت مجموعة من الأشخاص الملثمين من الرجل البالغ 58 عامًا، وطعنوه في ذراعه وظهره، وتم نقله إلى مستشفى ميلانو وسيتمكن من مغادرته قريباً".

وخلص المصدر إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان الاعتداء مرتبطاً بشجار بين جماهير الناديين أم بعمل إجرامي

ومن ناحيته، أعرب المتحدث باسم نيوكاسل عن قلقه بعد التقارير عن الهجوم العنيف على أحد مشجعيه في ميلانو، وأضاف: "لقد تواصلنا مع السلطات المحلية لفهم ملابسات هذا الاعتداء، تعاطفنا مع المشجع وعائلته ونأمل له في الشفاء العاجل والسريع".

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