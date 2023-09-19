عودة بعد 20 عامًا.. سيميوني يستعيد ذكرياته مع لاتسيو

المصدر: البيان

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لم يخفِ دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأحاسيس التي اعترته قبل مواجهة لاتسيو في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وحينما كان لا يزال لاعباً، كان سيميوني قد قضى الفترة ما بين 1999 و2003 في صفوف لاتسيو، وحقق الدولي الأرجنتيني السابق مع لاتسيو إنجازات عديدة، مثل الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي، وكأس السوبر الأوروبي.

وسئل سيميوني عن شعوره حيال العودة إلى استاد أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، الذي سيحتضن المواجهة بين الطرفين، واعترف: "أشعر بالقشعريرة، كل شيءٍ يعيدني بالذاكرة إلى سنوات مذهلةٍ من مسيرتي كلاعبٍ".

واسترسل سيميوني: "لقد حققنا الكثير من الألقاب في حقبةٍ جميلةٍ، إنني أجمل الذكريات العظيمة، كنا نتحلى بفريقٍ رائعٍ".

وفي تصريحاتٍ نقلها موقع "TUTTOmercato"، تحدّث سيميوني عن العلاقة الطيبة التي تجمعه بجماهير لاتسيو، وقال: "المحبة بيننا تتخطى التصفيق فوق أرضية الميدان، إنها قاعدةٌ جماهيرية لطالما أحبتني منذ يومي الأول في لاتسيو، أشكر جميع المشجعين على الحب الذي لطالما وصلني منهم".

واختتم سيميوني تصريحاته مؤكداً: "من الجميل رؤية لاتسيو مجدداً في دوري أبطال أوروبا"، في إشارةٍ إلى انقطاع الفريق العاصمي عنها منذ موسم 2021/2020.

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