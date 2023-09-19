هل انضم إلى طاقم التدريب؟ إبراهيموفيتش يظهر في مران ميلان

المصدر: البيان

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زار زلاتان إبراهيموفيتش الهداف السابق لأي سي ميلان، ملعب تدريبات الفريق الإيطالي قبل لقائه المرتقب بنيوكاسل يونايتد.

وكان إبراهيموفيتش وضع يونيو الماضي حداً لمسيرته الطويلة في الملاعب، بعد تخطيه حاجز الـ 41 عامًا، إلا أن الدولي السويدي السابق قرر تقديم الدعم المعنوي للاعبي ميلان.

وكان ميلان تكبّد هزيمةً مذلةً بنتيجة 1/5 في ديربي الغضب ضد جاره إنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ويستعد ميلان الآن لتدشين مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون ضربة البداية باستضافة نيوكاسل يونايتد على استاد سان سيرو.

وشوهد إبراهيموفيتش ينخرط في الحديث مع ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، وجياكومو موريلي المدرب المساعد.

ولفت موقع "سيمبري ميلان" المتخصص إلى حالة المفاجأة التي اعترت ملعب التدريبات بالزيارة غير المتوقعة للمهاجم السابق، إلا أن الموقع نفى أي شائعات متداولة عن التحاق إبراهيموفيتش في الوقت الراهن بالطاقم التدريبي لميلان بقيادة بيولي.

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