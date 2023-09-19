مران ريال مدريد.. إصابة كارفاخال وعودة فينيسيوس

المصدر: البيان

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تعرض داني كارفاخال لاعب ريال مدريد لإصابة عضلية، منعته من المشاركة في تدريبات الميرنغي الجماعية صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كارفاخال سيغيب عن مباراتي يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

وفي نفس الشأن، شهد مران ريال مدريد مشاركة النجم فينيسيوس جونيور، الأمر الذي يؤكد تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمباريات، وظهر فينيسيوس توبياس ظهير الفريق الرديف للريال، الذي صعد حديثاً لتدريبات الفريق الأول استعدادًا للاعتماد عليه في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين، غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وستقام المباراة على معقل الميرنغي سانتياغو برنابيو، الساعة 8:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

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