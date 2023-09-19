الشرط الجزائي أو مجانًا.. مختص الانتقالات الأول يؤكد: مبابي إلى ريال مديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الصحفي الإيطالي المختص في الانتقالات العالمية فابريزيو رومانو، أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أصبح قريباً من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد، أكثر من أي وقت مضى.

وقال رومانو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "حسب ما سمعته أعتقد أن وجهة مبابي الصيف المقبل ستكون ريال مدريد، ربما عن طريق استخدام الشرط الجزائي أو مجانًا".

وأضاف: "مبابي وافق على شروط ريال مدريد بشأن عدم الحصول على مكافأة كبيرة بعد التوقيع، التي تسمى مكافأة ولاء".

وأتم: "قد يكون هناك تطورات أخرى، لكن في الوقت الحالي مبابي قريب من الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل".

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد في أكثر من فترة انتقالات سابقة، لكن باريس سان جيرمان نجح كل مرة في الحفاظ على لاعبه المميز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز