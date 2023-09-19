8 مباريات في انطلاقة «أبطال أوروبا» اليوم

المصدر: مانشستر- أ ف ب

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تنطلق، اليوم، منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بثماني مواجهات، حيث يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه الذي أحرزه الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، باختبار اليوم على أرضه أمام النجم الأحمر الصربي، بالمجموعة السابعة فيما ستكون مواجهة باريس سان جرمان وضيفه بوروسيا دورتموند بالمجموعة السادسة الأبرز في اليوم الأول من دور المجموعات، ويلتقي في باقي المباريات شاختار دانييتسك (أوكرانيا) مع بورتو (البرتغال)، وبرشلونة (إسبانيا) مع أنتويرب (بلجيكا) بالمجموعة الثامنة، ولاتسيو (إيطاليا) مع أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، وفينورد (هولندا) مع سلتيك (اسكتلندا) بالمجموعة الخامسة، ويونغ بويز (سويسرا) مع لايبزيغ (ألمانيا)، بالمجموعة السابعة، وميلان (إيطاليا) مع نيوكاسل يونايتد (إنجلترا)، بالمجموعة السادسة. ويبدأ مان سيتي مشواره القاري بعدما حقق انطلاقة مثالية بالدوري الإنجليزي حيث فاز بمبارياته الخمس، آخرها على أرض وست هام 3 - 1.

وفي المجموعة السادسة التي صُنّفت نارية، يبحث سان جرمان في مواجهة ضيفه بوروسيا دورتموند عن بداية مثالية لكن هذه المرة من دون العديد من نجوم المواسم الماضية، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي والإسباني سيرخيو راموس، وما زال الفريق يلهث خلف لقبه الأول في أبطال أوروبا، معولاً على كيليان مبابي وعثمان ديمبيليه.

ويسعى برشلونة لتفادي كارثة الموسمين الماضيين حين انتهى مشواره عند دور المجموعات، وتفتتح المجموعة الخامسة بمواجهة القمة بين لاتسيو وضيفه أتلتيكو مدريد، فيما تقام المباراة الثانية في هولندا بين فينورد روتردام وسلتيك الاسكتلندي.

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