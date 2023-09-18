كأس الاتحاد: العهد يفاجئ النهضة وفوز تاريخي لجبل المكبر

المصدر: أ ف ب

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استهل العهد اللبناني مشواره في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوز صعب على مضيفه النهضة العماني 2-1 الاثنين على ملعب السلطان قابوس في مسقط في الجولة الاولى لمنافسات المجموعة الأولى.

واستضاف "المارد الأصفر" الساعي الى لقبه الثاني في المسابقة القارية بعد 2019، اللقاء في أرض ضيفه لعدم وجود ملعب في لبنان يطابق معايير الاتحاد الآسيوي.

وقدم الفريق العماني أداء قوياً في الشوط الأول وهدد مرمى حارس العهد الدولي مصطفى مطر الذي تألق في الذود عنها.

ولم تكن محاولات الفريق اللبناني أقل خطورة إذ أنقذ حارس مرمى النهضة إبراهيم المخيني تسديدة قوية من لاعب العهد الدولي السوري محمد المرمور وأبعدها الى ركنية (12).

وانتظر الفريق العماني الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر الجزائري بلال بن ساحة من تسديدة متقنة إثر بينية من عبد الله فواز (55).

ودامت فرحة "الفريق الأخضر" ثلاث دقائق فقط إذ أدرك المدافع خليل خميس التعادل للعهد بتسديدة قوية اثر تمريرة من السوري محمد الحلاق (58).

وسيطر الفريق اللبناني على المجريات مستغلاً خبرته في المسابقة وجاهزيته، بينما اعتمد الفريق العماني على المرتدات التي كانت إحداها خطرة عندما انفرد عصام الصبحي لكنه أخفق في هز الشباك اللبنانية (84).

واقتنص المهاجم الدولي كريم درويش هدف الفوز للعهد بمتابعته للكرة بسهولة الى الشباك اثر سلسة تمريرات بين محمد حيدر والاسكتلندي لي إرويم.

وفي المجموعة عينها، حقق جبل المكبر الفلسطيني فوزاً تاريخياً هو الأول له في المسابقة القارية على حساب الفتوة السوري 1-صفر في مدينة الزرقاء الأردنية.

وجاءت المباراة متواضعة المستوى وخصوصا في شوطها الاول الذي انحصر فيه اللعب وسط الملعب دون خطورة تذكر من الطرفين على عكس الشوط الثاني الذي كان فيه الفريق الفلسطيني أكثر هجوما وخطورة، في حين لم يظهر الفتوة بالشكل المطلوب رغم الزخم النجومي واعتماده على تحركات كرم عمران ومصطفى جنيد والبديل ورد السلامة إنما دون فعالية.

في المقابل، شكلت هجمات المكبر خطورة على مرمى حارس الفتوة الدولي طه موسى قبل أن ينجح محمد يامين في تسجيل هدف الفوز اثر كرة وصلته داخل المنطقة من محمد عبيد فسددها بيسراه على يمين الحارس (70).

واندفع الفتوة بغية تسجيل هدف التعادل مع محاولات خجولة لورد السلامة وعدي جفال، غير انه ووجه بتكتل دفاعي محكم بقيادة حارس المرمى الدولي رامي حمادة.

وتصدر العهد الترتيب بثلاث نقاط متفوقاً بفارق الأهداف أمام جبل المكبر والفتوة ثالثاً بلا نقاط شأنه شأن النهضة.



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