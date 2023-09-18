الشارقة يفرض التعادل على السد القطري

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

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فرض الشارقة التعادل بلا أهداف على مستضيفه السد القطري في استاد جاسم بن حمد بالدوحة، ضمن الجولة الأولى لدوري المجموعات لدوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الثانية، ليحصل كل فريق على نقطة، بعد مباراة قوية ومثيرة ضاعت فيها كثير من الفرص بما فيها ركلة جزاء للسد.

قبل بداية المباراة بدقائق قليلة اضطر المدرب كوزمين إلى إجراء تبديل في التشكيلة الأساسية إثر تعرض محمد عبدالباسط لإصابة خفيفة أثناء الإحماء وحل مكانه ماجد سرور، وجاءت المباراة قوية ومتكافئة في جميع النواحي، وأهدر كل فريق فرصة محققة على الأقل في الشوط الأول، الشارقة ضاعت له فرصة من بيانيتش من عكسية كايو لوكاس داخل الصندوق، فيما تصدى الحارس عادل الحوسني لفرصة للسد من أكرم عفيف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بلا أهداف.

وجاء الشوط الثاني أكثر قوة خاصة من جانب الشارقة الذي هاجم ودانت له الأفضلية في بداية الشوط وضاعت له فرصة من رأسية كايو لوكاس مرت جوار القائم الأيمن للحارس مشعل برشم.

ولم تمضِ 10 دقائق على بداية الشوط حتى احتسب الحكم السنغافوري محمد تقي ركلة جزاء للسد ارتكبها بيانيتش في هجمة للسد، نفذها بغداد بونجاح وسددها خارج المرمى على يمين الحارس عادل الحوسني الذي ارتمى في نفس الزاوية.

وبعدها بدقائق معدودة أجرى كوزمين تبديلين بدخول الحسن صالح بدلاً من عبدالعزيز الكعبي وماجد حسن بدلاً من ماجد سرور، وأهدر بعدها عثمان كمارا فرصة للشارقة من تمريرة فراس بالعربي في الدقيقة 65 بعد أن أخطأ استقبال الكرة على رأس الصندوق ورد السد بهجمة مماثلة للكولمبي ماتيوس في مواجهة المرمى وذهبت تسديدته فوق المرمى، ولاحت فرصة جديدة للشارقة من بيانيتش في الدقيقة 70 من هجمة صنعها فراس بالعربي إلى كايو ومنه إلى بيانيتش داخل الصندوق ولكنه سدد فوق المرمى.

وأجرى كوزمين تبديلاً آخر بعد مرور 73 دقيقة بدخول تيجالي بدلاً من كايو لوكاس، وكاد تيجالي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 82 في وضع انفراد بالمرمى ولكنه سدد كرة سهلة أنقذها الدفاع قبل وصولها خط المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وفي افتتاح مباريات المجموعة الثانية خسر الفيصلي الأردني على ملعبه من ناساف الأوزبكي بهدف جاء في الدقيقة 98.

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