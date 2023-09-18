الدوري الألماني.. صراع القمة وهاتريك "جيراسي" يتصدران المشهد

المصدر: وام

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على عكس كثير من التوقعات التي سبقت فعاليات الموسم الحالي، أوضحت الجولات الـ 4 الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم أن المنافس الأبرز لبايرن ميونخ في رحلة الدفاع عن لقبه بالبطولة قد يكون باير ليفركوزن في ظل النتائج الجيدة التي حققها الفريق حتى الآن وتصدره جدول المسابقة.

وتعادل الفريقان 2-2 في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من المسابقة ليحافظ كل منهما على سجله خاليا من الهزائم من ناحية ويواصلان سباق الصدارة، التي يقتسمانها حاليا برصيد 10 نقاط لكل منهما، ويتفوق ليفركوزن بفارق الأهداف فقط.

وبرغم هذا، أكد الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن: "لا يزال الوقت مبكرا للحديث عن إنجاز كبير، ولكننا قدمنا مباراة جيدة... لم يكن من السهل العودة في المباراة بعد الهدف الثاني لبايرن... علينا مواصلة تقدمنا".

وفي المقابل، قال توماس توخيل المدير الفني لبايرن: "إنها مسابقة ماراثونية... في النهاية، كل فريق يحصل على ما يستحق" رافضا التعليق بشكل مباشر على كون ليفركوزن منافس خطير لفريقه على اللقب، الذي احتكره بايرن ميونخ في الـ11 موسما الماضية.

وكان ليفركوزن حقق التعادل مع بايرن 2-2 بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليستمر سباق الصدارة بينهما في أبرز ملامح الجولة الرابعة من المسابقة، والتي شهدت فوزا مثيرا لبوروسيا دورتموند على مضيفه فرايبورج 4-2 بفضل هدفين في الدقيقتين 88 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعدما كان اللقاء في اتجاهه للانتهاء بالتعادل.

وحافظ هذا الفوز على فرص دورتموند في البقاء بسباق المركز الثاني، الذي يشهد منافسة قوية بين عدة فرق هي لايبزج وشتوتجارت وهوفنهايم وفولسفبورج، ولكل منها 9 نقاط، ودورتموند برصيد 8 نقاط.

وفيما استحوذ سباق القمة بين ليفركوزن وبايرن على اهتمام كبير مع بداية فعاليات الجولة الرابعة، كان استمرار وفرة الأهداف من أبرز الملامح أيضا في هذه الجولة، التي شهدت 38 هدفا في 9 مباريات بمتوسط 4.22 هدف للمباراة الواحدة وهو ما يزيد عن المتوسط الإجمالي لما تم تسجيله حتى الآن من أهداف في المسابقة، وبلغ 138 هدفا في 36 مباراة بمتوسط 3.83 هدف للمباراة الواحدة.

كما شهدت الجولة الرابعة هدفا جديدا للمهاجم الإنجليزي هاري كين، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في 4 مباريات مع بايرن في الدوري منذ انضمامه للفريق هذا الصيف قادما من توتنهام الإنجليزي.

ولكن اللاعب الذي لفت الأنظار إليه بشدة في هذه الجولة كان سيرهو جيراسي /27 عاما/ مهاجم شتوتجارت، وذلك من خلال أهدافه الثلاثة (هاتريك)، التي قاد بها الفريق للفوز على مضيفه ماينز 3-1 محافظا لشتوتجارت على البقاء في سباق المركز الثاني بعدما خاض الفريق الموسم الحالي اثر نجاحه في ملحق الصعود والهبوط بنهاية الموسم الحالي.

ورفع جيراسي رصيده إلى 8 أهداف في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه في القائمة.

ونجح جيراسي بهذا مع هاري كين ولاعبين آخرين في تعويض رحيل أكثر من مهاجم بارز عن الدوري الألماني في الموسمين الماضي والحالي مثل البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن إلى برشلونة الإسباني والنرويجي الشاب إيرلنج هالاند من دورتموند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي وكريستوفر نكونكو من لايبزج إلى تشيلسي الإنجليزي، وهو ما يظهر في رصيد الأهداف بالمسابقة هذا الموسم.



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