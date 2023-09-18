الدوري الإنجليزي.. "سيتي" يغرد بالصدارة منفردا و 4 أرقام قياسية في الجولة الخامسة

المصدر: وام

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قال الإسباني ميكيل آرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم إنه لن يخشى إجراء تغيير في مركز حراسة المرمى خلال مباريات الفريق هذا الموسم بعدما منح ديفيد رايا فرصة المشاركة الأولى مع أرسنال خلال المباراة أمام إيفرتون.

وتألق رايا، المنتقل إلى أرسنال على سبيل الإعارة من برينتفورد، خلال المباراة أمام إيفرتون أمس الأحد وتصدى لكرة خطيرة وأجاد في تمرير الكرات إلى زملائه في الملعب ليقود الفريق إلى الفوز 1-0 على مضيفه إيفرتون، وهو الأول لأرسنال على إيفرتون بملعبه منذ 2017.

وأشار آرتيتا إلى أنه يرى حراسة المرمى مثل أي مركز آخر، وقال: "لا يمكن أن يكون لدي لاعبين في نفس المركز ولا أشركهما. ديفيد (رايا) يمتلك إمكانيات هائلة مثل آرون رامسديل، ولكن علينا استغلال هذه الإمكانيات".

وساهم الفوز بمباراة الأمس في استمرار أرسنال بسباق المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، حيث رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف ليفربول وتوتنهام، فيما يغرد مانشستر سيتي حامل اللقب على الصدارة بالعلامة الكاملة اثر انتصاره في جميع المباريات الـ5 التي خاضها بالموسم الحالي حتى الآن.

وترصد وكالة أنباء الإمارات /وام/ في هذا التقرير أبرز الملامح والأرقام القياسية، التي شهدتها مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي:

ريمونتادا تاريخية: قاد المهاجم البرازيلي ريشارليسون /26 عاما/ فريقه توتنهام إلى أكثر عودة متأخرة "ريمونتادا" في تاريخ الدوري الإنجليزي، بالتغلب على شيفيلد يونايتد 2-1 بفضل هدفين في الدقيقتين 8 و10 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليحافظ توتنهام على سجله خاليا من الهزائم في المسابقة بالموسم الحالي حتى الآن.

ودفع آنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنهام باللاعب البرازيلي بديلا في الدقيقة 80 ليسجل ريشارليسون هدفا ويصنع الآخر، ويقلب النتيجة لصالح فريقه، علما بأن أكثر عودة متأخرة في النتيجة في تاريخ البطولة سابقا كانت لتوتنهام أيضا في يناير 2022 عندما فاز على ليستر سيتي 3-2 في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع.

الأكثر تأخيرا: حقق الهدف الثاني لتوتنهام رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي وأصبح الهدف الأكثر تأخيرا في تاريخ المسابقة، حيث سجله ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 9 والثانية 53 من الوقت بدل الضائع بفارق 8 ثوان عن أكثر هدف متأخر سابق في تاريخ البطولة، وسجله برونو فيرنانديز لمانشستر يونايتد بمرمى برايتون في سبتمبر 2020، حسبما أفادت رابطة الدوري الإنجليزي.

صلاح يواصل بصماته: أصبح المصري محمد صلاح ثاني أسرع لاعب يساهم في 200 هدف مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي؛ حيث صنع اللاعب هدفين لفريقه خلال الفوز على وولفرهامبتون ليرفع رصيده إلى 201 مساهمة (سجل 139 وصنع 62 هدفا) في 223 مباراة مع ليفربول.

وانضم صلاح إلى قائمة تضم 7 لاعبين آخرين ساهم كل منهم في 200 هدف (بالتسجيل والصناعة) مع فريق واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي لكنه يأتي ثانيا في القائمة من حيث عدد المباريات التي احتاجها للوصول إلى هذا الحاجز، ولا يتفوق عليه في القائمة سوى المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، الذي ساهم في 249 هدفا (سجل 175 هدفا وصنع 74 هدفا) في 206 مباراة مع أرسنال.

وفي المقابل، تخطى صلاح في سرعته للوصول إلى هذا الحاجز مهاجمين آخرين بارزين هم سيرخيو أجيرو وهاري كين وواين روني وفرانك لامبارد ورايان جيجز وستيفن جيرارد.

أول تعادل سلبي: شهدت المباراة بين تشيلسي ومضيفه بورنموث أمس الأحد أول تعادل سلبي في مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، علما بأنها حملت رقم 47 من بين 48 مباراة أقيمت في المسابقة بالموسم الحالي حتى الآن، وعادلت بهذا الرقم القياسي لأطول بداية في تاريخ المسابقة، والتي تحققت في موسم 2020-2021.

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