ريال مدريد يواصل الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني موسم 2024/2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فاز ريال مدريد على ضيفه ريال سوسيداد 1/2، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة شهدت ريمونتادا مثيرة، حققها ثنائي الميرنغي الأوروغوياني فيدي فالفيردي والإسباني خوسيلو.

ودخل ريال سوسيداد المباراة مبكراً، ونجح في زيارة شباك كيبا أريزابالاغا حارس ريال مدريد عقب مرور 4 دقائق فقط من أحداث الشوط الأول، عن طريق أندير بارينتشيا الذي استغل ارتداد الكرة من حارس الميرنغي، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وعادل فالفيردي النتيجة لصالح ريال مدريد في أول دقيقة من أحداث الشوط الثاني بصناعة من فران غارسيا، الذي صنع هدفاً آخر في الدقيقة 60 لخوسيلو، ليواصل الريال تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الوصافة، فيما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 6 نقاط يحتل بها المركز 11.

وأقيمت بالأمس 3 مباريات أخرى ضمن منافسات نفس الجولة من بطولة الدوري الإسباني، هي فياريال وألميريا، وإشبيلية مع لاس بالماس، وأخيراً خيتافي وأوساسونا.

وفاز فياريال على ألميريا بهدفين مقابل هدف، فيما فاز إشبيلية على لاس بالماس بهدف دون مقابل، وانتهت مباراة خيتافي ضد أوساسونا بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024/2023

1 - ريال مدريد 15

2 - برشلونة 13

3 - أتلتيك بيلباو 10

4 - غيرونا 10

5 - فالنسيا 9

6 - رايو فايكانو 9

7 - أتلتيكو مدريد 7

8 - قادش 7

9 - خيتافي 7

10 - ريال بيتيس 7

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