سيحتاج لتقييم حالته.. أرتيتا يوضح تفاصيل إصابة مارتينيلي

المصدر: البيان

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تحدث الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، عن إصابة لاعبه البرازيلي جابرييل مارتينيلي، في المباراة التي جمعت الجانرز بإيفرتون في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي، التي انتهت بفوز أرسنال بهدف دون رد، سجله لياندرو تروسار.

وخرج مارتينيلي من المباراة مصابًا في الدقيقة 24، بعدما سجل هدفاً تم إلغائه بداعي التسلل، وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد شعر بشيء ما في العضلة الخلفية، سوف يحتاج لتقييم قبل تحديد مدى إصابته".

وتابع: "شعر بذلك الألم بعد الهدف، وعادةً هو ليس أحد اللاعبين الذين يعانون من مشاكل عضلية، لكن كان عليه أن يغادر، دعونا نرى".

ويحتل أرسنال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقاط، بالتساوي مع توتنهام وليفربول، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

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