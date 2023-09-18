بسبب إصابته.. مانشستر سيتي يؤجل مفاوضات تجديد عقد دي بروين

المصدر: البيان

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قرر مانشستر سيتي تأجيل محادثات تجديد عقد لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين، بسبب معاناته من الإصابة.

وكان دي بروين خضع لعملية جراحية في أوتار الركبة، وسيغيب على أثر هذه الإصابة حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي قرر تأجيل فتح محادثات تجديد العقد مع دي بروين لحين تعافيه تمامًا من إصابته طويلة الأمد.

وأوضحت الصحيفة أنه من غير المتوقع أن يعود دي بروين للملاعب حتى أوائل العام المقبل، وهذا يعني أن المفاوضات بشأن تمديد مدة عقده ستكون معلقة، رغم دخوله فترة آخر 18 شهراً في عقده الحالي مع السيتيسينز.

وتابعت الصحيفة أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يرغب في استمرار دي بروين خاصة إنه يعتبر من الأعمدة الرئيسية في فريقه سواء داخل الملعب أو خارجه، وقد أعطى موافقته بالفعل على تجديد عقد دي بروين لمدة عامين آخرين.

وذكر التقرير أن دي بروين لا يزال راضياً في مانشستر سيتي، لكنه يدرك أنه سيكون هناك اهتماماً كبيراً من الأندية الأوروبية الكبرى حال فشله في التوقيع على عقد جديد بشروطه مع سيتي قبل نهاية الموسم الجاري.

وشددت الصحيفة على أن مانشستر سيتي يحتاج للتأكيد على أن دي بروين قادر على إنتاج المزيد، قبل تقييده بالنادي الإنجليزي لفترة إضافية.

وانتقل دي بروين إلى مانشستر سيتي صيف 2015 قادماً من فولفسبورغ الألماني، مقابل 54 مليون يورو، وقاد السيتيسينز للتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

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